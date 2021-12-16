https://ria.ru/20211216/professor-1764090139.html

Пермский вуз проверил действия профессора, читавшего лекцию при стрельбе

Пермский вуз проверил действия профессора, читавшего лекцию при стрельбе - РИА Новости, 16.12.2021

Пермский вуз проверил действия профессора, читавшего лекцию при стрельбе

Пермский госуниверситет не обнаружил нарушений в действиях профессора Олега Сыромятникова, который продолжал читать лекцию студентам во время стрельбы в вузе,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:10

2021-12-16T17:10

2021-12-16T17:19

образование - общество

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

олег сыромятников

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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Пермский госуниверситет не обнаружил нарушений в действиях профессора Олега Сыромятникова, который продолжал читать лекцию студентам во время стрельбы в вузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.В момент ЧП профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников читал курс по истории русской литературы и отказался прервать лекцию. Сам профессор рассказал РИА Новости, что аудитория, в которой шла лекция, имела металлическую дверь, находилась на пятом этаже, дверь из аудитории в коридор была закрыта."Профессор Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов. Не зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции. Убедившись в безопасности своих подопечных, профессор продолжил выполнять свою основную преподавательскую функцию, что не является противоречием или ошибочным решением", - рассказали в вузе по результатам проверки действий преподавателя во время ЧП.Профессор Сыромятников продолжает работать в вузе, добавил собеседник агентства.Утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Сыромятников - доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию, сообщается на сайте вуза. В сфере его научных интересов - вопросы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, проблемам русской историософии и теологии. Одна из его монографий посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание". Сыромятников возглавляет региональное отделение Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.

https://ria.ru/20211207/bekmansurov-1762503093.html

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

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образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, олег сыромятников