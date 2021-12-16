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Постпред при ЕС оценил ситуацию с сертификацией "Северного потока — 2"
Постпред при ЕС оценил ситуацию с сертификацией "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.12.2021
Постпред при ЕС оценил ситуацию с сертификацией "Северного потока — 2"
Задержка с сертификацией "Северного потока — 2" — это политическое решение, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:07
2021-12-16T22:43
украина
сша
евросоюз
еврокомиссия
газпром
северный поток
владимир чижов
северный поток — 2
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Задержка с сертификацией "Северного потока — 2" — это политическое решение, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор со своей стороны вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовало BNA. Однако сроки зависят и того, когда от компании поступят необходимые документы, указал Хоманн.По словам Чижова, в таком подходе" кроме политики, ничего больше и нет". Однако в этой ситуации смешивается "внешняя политика — общезападная и внутригерманская", связанная со сменой правительства в ФРГ.В Германии после выборов в бундестаг правящую коалицию сформировали Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Новым канцлером стал социал-демократ Олаф Шольц, который призывает к конструктивному диалогу с Москвой. При этом во главе МИД теперь представительница "Зеленых" Анналена Бербок — жесткая противница российско-германской магистрали."Северный поток — 2""Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
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украина, сша, евросоюз, еврокомиссия, газпром, северный поток, владимир чижов, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
21:07 16.12.2021 (обновлено: 22:43 16.12.2021)
 
Постпред при ЕС оценил ситуацию с сертификацией "Северного потока — 2"

Постпред при ЕС Чижов назвал процесс сертификации "Северного потока — 2" политизированным

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Задержка с сертификацией "Северного потока — 2" — это политическое решение, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор со своей стороны вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовало BNA. Однако сроки зависят и того, когда от компании поступят необходимые документы, указал Хоманн.
По словам Чижова, в таком подходе" кроме политики, ничего больше и нет". Однако в этой ситуации смешивается "внешняя политика — общезападная и внутригерманская", связанная со сменой правительства в ФРГ.

"Понятно, что их этот регулятор занял выжидательную позицию в ожидании смены правительства. Сейчас правительство сменилось. Кто пришел — это другой вопрос. Мы примерно представляем подходы к "Северному потоку — 2" у тех партий, кто составил новую "светофорную" коалицию. Ну посмотрим", — сказал Чижов.

В Германии после выборов в бундестаг правящую коалицию сформировали Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Новым канцлером стал социал-демократ Олаф Шольц, который призывает к конструктивному диалогу с Москвой. При этом во главе МИД теперь представительница "Зеленых" Анналена Бербок — жесткая противница российско-германской магистрали.
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
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УкраинаСШАЕвросоюзЕврокомиссияГазпромСеверный потокВладимир ЧижовСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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