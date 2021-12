https://ria.ru/20211216/privychki-1764097696.html

Названа смертельная опасность просмотра телевизора

Названа смертельная опасность просмотра телевизора

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Слишком частый просмотр телевизора может привести к повышению риска когнитивного спада и потери навыков мышления в более позднем возрасте из-за снижения объема серого вещества в мозге. Об этом пишет портал Eat this, Not That! со ссылкой на Прию Палту, невролога из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета."Наши результаты демонстрируют, что слишком частый просмотр телевизора, который считается признаком малоподвижного образа жизни, может быть связан со снижением когнитивных способностей мозга", — отметила эксперт.Вторым фактором быстрого старения ученые посчитали частое и продолжительное использование интернета. Так, слишком активные пользователи не только страдают от нехватки физической нагрузки, но и подвергаются воздействию "синего света" от экранов компьютера и смартфона.Также специалисты считают опасными для здоровья такие привычки, как нестабильный график сна, приводящий к старению мозга и кожи, и подавление стресса. Согласно исследованию Йельского университета, участники эксперимента, которые справлялись со стрессом с помощью расслабляющих практик, помогающих проявлять эмоции, также подвергались более медленному процессу клеточного старения.

