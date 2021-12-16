https://ria.ru/20211216/privychki-1764097696.html
Названа смертельная опасность просмотра телевизора
Названа неожиданная причина старения - РИА Новости, 16.12.2021
Названа смертельная опасность просмотра телевизора
Слишком частый просмотр телевизора может привести к повышению риска когнитивного спада и потери навыков мышления в более позднем возрасте из-за снижения объема... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:41
2021-12-16T17:41
2021-12-16T17:41
колумбийский университет
йельский университет
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/00/1556270064_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ccfc0d3d4d8d0b03f5bbc8932df49ba0.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Слишком частый просмотр телевизора может привести к повышению риска когнитивного спада и потери навыков мышления в более позднем возрасте из-за снижения объема серого вещества в мозге. Об этом пишет портал Eat this, Not That! со ссылкой на Прию Палту, невролога из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета."Наши результаты демонстрируют, что слишком частый просмотр телевизора, который считается признаком малоподвижного образа жизни, может быть связан со снижением когнитивных способностей мозга", — отметила эксперт.Вторым фактором быстрого старения ученые посчитали частое и продолжительное использование интернета. Так, слишком активные пользователи не только страдают от нехватки физической нагрузки, но и подвергаются воздействию "синего света" от экранов компьютера и смартфона.Также специалисты считают опасными для здоровья такие привычки, как нестабильный график сна, приводящий к старению мозга и кожи, и подавление стресса. Согласно исследованию Йельского университета, участники эксперимента, которые справлялись со стрессом с помощью расслабляющих практик, помогающих проявлять эмоции, также подвергались более медленному процессу клеточного старения.
https://ria.ru/20211215/stress-1763855604.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/00/1556270064_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_440e247f2967b2b3f82ccbb510389f52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбийский университет, йельский университет, здоровье - общество
Названа неожиданная причина старения
Американские ученые: частый просмотр телевизора приводит к старению организма