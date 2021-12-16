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Прививку от коронавируса сделали 42 процента россиян, показал опрос
Прививку от коронавируса сделали 42 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 16.12.2021
Прививку от коронавируса сделали 42 процента россиян, показал опрос
Более 40% россиян заявили, что сделали прививку от коронавируса, это соответствует данным оперативного штаба, сообщил руководитель практики политического... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:24
2021-12-16T17:24
2021-12-16T17:24
распространение коронавируса
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михаил мамонов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 40% россиян заявили, что сделали прививку от коронавируса, это соответствует данным оперативного штаба, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Он подчеркнул, что речь идет о данных, полученных в конце прошлой и в начале этой недели."Что касается опыта вакцинации, то согласно нашему последнему исследованию, 42% россиян заявили о том, что они уже сделали прививку, надо сказать, что эти данные соответствуют данным оперштаба. 27% собираются сделать прививку. Итого у нас получается, 69% либо сделали, либо планируют сделать прививку", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" на тему "QR-коды в общественных местах: очередная волна дискуссии".Отрицают необходимость прививки для себя в настоящий момент меньше трети, или 29% россиян. При этом 12% из них заявляют, что не болели, 9% возможно болели, но не уверены в этом, точно болели 8%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вакцинация, вциом, здоровье - общество, коронавирусы, михаил мамонов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Прививку от коронавируса сделали 42 процента россиян, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что от коронавируса привились 42 процента россиян
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Более 40% россиян заявили, что сделали прививку от коронавируса
, это соответствует данным оперативного штаба, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов
.
Он подчеркнул, что речь идет о данных, полученных в конце прошлой и в начале этой недели.
"Что касается опыта вакцинации, то согласно нашему последнему исследованию, 42% россиян заявили о том, что они уже сделали прививку, надо сказать, что эти данные соответствуют данным оперштаба. 27% собираются сделать прививку. Итого у нас получается, 69% либо сделали, либо планируют сделать прививку", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" на тему "QR-коды в общественных местах: очередная волна дискуссии".
Отрицают необходимость прививки для себя в настоящий момент меньше трети, или 29% россиян. При этом 12% из них заявляют, что не болели, 9% возможно болели, но не уверены в этом, точно болели 8%.