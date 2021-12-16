https://ria.ru/20211216/privivka-1764054353.html

Голикова: в 2020 году в России не было смертей от прививки против COVID-19

Голикова: в 2020 году в России не было смертей от прививки против COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова: в 2020 году в России не было смертей от прививки против COVID-19

Случаев смерти от прививки от коронавируса в России в 2020 году не зафиксировано, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:44

2021-12-16T14:44

2021-12-16T14:55

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Случаев смерти от прививки от коронавируса в России в 2020 году не зафиксировано, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Данных 2021 года пока нет, мы подведем итоги. (До 2021 года) у нас не фиксировалось случаев после вакцинации", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html

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