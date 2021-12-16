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Немецкая община пригласила нового канцлера Германии посетить Крым
Немецкая община пригласила нового канцлера Германии посетить Крым - РИА Новости, 16.12.2021
Немецкая община пригласила нового канцлера Германии посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T06:56
2021-12-16T09:29
в мире
общество
оон
севастополь
республика крым
юрий гемпель
олаф шольц
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить Крым.Ранее Шольц заявил, что ФРГ готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер также призвал Москву соблюдать взятые на себя обязательства, которые, по его мнению, были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма".Шольц, по всей вероятности, прекрасно понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но публично не может это признать из-за давления США, добавил политик.Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение.
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в мире, общество, оон, севастополь, республика крым, юрий гемпель, олаф шольц, россия
06:56 16.12.2021 (обновлено: 09:29 16.12.2021)
 
Немецкая община пригласила нового канцлера Германии посетить Крым

Немецкая община пригласила нового канцлера Германии Шольца посетить Крым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить Крым.
Ранее Шольц заявил, что ФРГ готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер также призвал Москву соблюдать взятые на себя обязательства, которые, по его мнению, были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма".

"Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии", — сказал РИА Новости Гемпель.

Шольц, по всей вероятности, прекрасно понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но публично не может это признать из-за давления США, добавил политик.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение.
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