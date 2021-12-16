Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/potok-1763975216.html
Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"
Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2" - РИА Новости, 16.12.2021
Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"
Участники саммита Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2" и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава кабмина РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:16
2021-12-16T08:16
экономика
в мире
финляндия
евросоюз
северный поток — 2
санна марин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763927121_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_6919e55664815327e5444e033f1067b6.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. Участники саммита Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2" и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава кабмина Финляндии Санна Марин по его итогам."Мы не обсуждали "Северный поток — 2". Мы не обсуждали конкретные санкции", - отметила Марин.Глава кабмина рассказала, что на встрече обсуждалась роль России в конфликтах в регионе стран-участниц и, в частности, действия России на Украине и ее границах. Как отмечается в сообщении пресс-службы финского кабмина, страна считает поддержку стран-участниц необходимой."Финляндия считает, что поддержка восточных соседей Союза во многом способствует стабильности, безопасности и процветанию всей Европы. "Восточное партнерство" направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами "Восточного партнерства" также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.В саммите приняли участие пять из шести стран-партнеров ЕС. От сотрудничества отказалась Белоруссия. Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в 2023 году.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763927121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6ee6a51bdbe4d6ff4b4a7f9b72b4e715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, финляндия, евросоюз, северный поток — 2, санна марин, россия
08:16 16.12.2021
 
Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"

Глава правительства Финляндии Марин: на саммите ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом работы саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе
Перед началом работы саммита Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. Участники саммита Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2" и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава кабмина Финляндии Санна Марин по его итогам.
"Мы не обсуждали "Северный поток — 2". Мы не обсуждали конкретные санкции", - отметила Марин.
Глава кабмина рассказала, что на встрече обсуждалась роль России в конфликтах в регионе стран-участниц и, в частности, действия России на Украине и ее границах. Как отмечается в сообщении пресс-службы финского кабмина, страна считает поддержку стран-участниц необходимой.
"Финляндия считает, что поддержка восточных соседей Союза во многом способствует стабильности, безопасности и процветанию всей Европы. "Восточное партнерство" направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами "Восточного партнерства" также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
В саммите приняли участие пять из шести стран-партнеров ЕС. От сотрудничества отказалась Белоруссия. Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в 2023 году.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
 
ЭкономикаВ миреФинляндияЕвросоюзСеверный поток — 2Санна МаринРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма