Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"
Глава правительства Финляндии Марин: на саммите ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом работы саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе
ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. Участники саммита Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2" и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава кабмина Финляндии Санна Марин по его итогам.
"Мы не обсуждали "Северный поток — 2". Мы не обсуждали конкретные санкции", - отметила Марин.
Глава кабмина рассказала, что на встрече обсуждалась роль России в конфликтах в регионе стран-участниц и, в частности, действия России на Украине и ее границах. Как отмечается в сообщении пресс-службы финского кабмина, страна считает поддержку стран-участниц необходимой.
"Финляндия считает, что поддержка восточных соседей Союза во многом способствует стабильности, безопасности и процветанию всей Европы. "Восточное партнерство" направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами "Восточного партнерства" также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.
В саммите приняли участие пять из шести стран-партнеров ЕС. От сотрудничества отказалась Белоруссия. Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в 2023 году.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.