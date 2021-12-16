https://ria.ru/20211216/potok-1763975216.html

Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"

Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2" - РИА Новости, 16.12.2021

Участники саммита ЕС не обсуждали "Северный поток — 2"

Участники саммита Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2" и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава кабмина РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:16

2021-12-16T08:16

2021-12-16T08:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек — РИА Новости. Участники саммита Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток — 2" и конкретные санкции в отношении России, сообщила глава кабмина Финляндии Санна Марин по его итогам."Мы не обсуждали "Северный поток — 2". Мы не обсуждали конкретные санкции", - отметила Марин.Глава кабмина рассказала, что на встрече обсуждалась роль России в конфликтах в регионе стран-участниц и, в частности, действия России на Украине и ее границах. Как отмечается в сообщении пресс-службы финского кабмина, страна считает поддержку стран-участниц необходимой."Финляндия считает, что поддержка восточных соседей Союза во многом способствует стабильности, безопасности и процветанию всей Европы. "Восточное партнерство" направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами "Восточного партнерства" также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.В саммите приняли участие пять из шести стран-партнеров ЕС. От сотрудничества отказалась Белоруссия. Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в 2023 году.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

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экономика, в мире, финляндия, евросоюз, северный поток — 2, санна марин, россия