Онлайн-собрание Научного совета РАН о постковидном синдроме
20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Особенности течения постковидного синдрома в сравнительном аспекте для различных вариантов SARS-CoV-2".
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Участники:
- академик РАН Дмитрий ЛЬВОВ;
- заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Сергей АЛЬХОВСКИЙ с докладом "Генетическая изменчивость SARS-CoV-2: сколько букв в греческом алфавите?";
- представитель Института фундаментальных медицинских наук Китайской академии медицинских наук ЧЖАО Роберт Чуньхуа;
- академик РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Александр МАКАЦАРИЯ;
- профессор РАН, 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Виктория БИЦАДЗЕ с докладом "COVID-19: мать, плацента, плод";
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис ЦЫГАНКОВ с докладом "Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19";
- директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай ПОТЕКАЕВ с докладом "Кожные поражения при инфекции COVID-19 и постковидные дерматологические симптомы";
- профессор РАН, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл ЗЫКОВ с докладом "COVID-19: что после болезни? Респираторные аспекты".
Ведущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- академик РАН Дмитрий ЛЬВОВ;
- заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Сергей АЛЬХОВСКИЙ с докладом "Генетическая изменчивость SARS-CoV-2: сколько букв в греческом алфавите?";
- представитель Института фундаментальных медицинских наук Китайской академии медицинских наук ЧЖАО Роберт Чуньхуа;
- академик РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Александр МАКАЦАРИЯ;
- профессор РАН, 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Виктория БИЦАДЗЕ с докладом "COVID-19: мать, плацента, плод";
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис ЦЫГАНКОВ с докладом "Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19";
- директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай ПОТЕКАЕВ с докладом "Кожные поражения при инфекции COVID-19 и постковидные дерматологические симптомы";
- профессор РАН, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл ЗЫКОВ с докладом "COVID-19: что после болезни? Респираторные аспекты".
Ведущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru