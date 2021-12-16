https://ria.ru/20211216/postkovidnyy-sindrom-1764053923.html

Онлайн-собрание Научного совета РАН о постковидном синдроме

Онлайн-собрание Научного совета РАН о постковидном синдроме - РИА Новости, 16.12.2021

Онлайн-собрание Научного совета РАН о постковидном синдроме

20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Особенности течения постковидного синдрома в сравнительном аспекте для различных вариантов SARS-CoV-2".

2021-12-16T14:41

2021-12-16T14:41

2021-12-16T14:41

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Задать вопросУчастники:- академик РАН Дмитрий ЛЬВОВ;- заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Сергей АЛЬХОВСКИЙ с докладом "Генетическая изменчивость SARS-CoV-2: сколько букв в греческом алфавите?";- представитель Института фундаментальных медицинских наук Китайской академии медицинских наук ЧЖАО Роберт Чуньхуа;- академик РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Александр МАКАЦАРИЯ;- профессор РАН, 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Виктория БИЦАДЗЕ с докладом "COVID-19: мать, плацента, плод";- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис ЦЫГАНКОВ с докладом "Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19";- директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай ПОТЕКАЕВ с докладом "Кожные поражения при инфекции COVID-19 и постковидные дерматологические симптомы";- профессор РАН, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл ЗЫКОВ с докладом "COVID-19: что после болезни? Респираторные аспекты".Ведущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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