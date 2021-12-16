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В Петербурге создали ироничные постеры с призывом держаться за поручни
В Петербурге создали ироничные постеры с призывом держаться за поручни - РИА Новости, 16.12.2021
В Петербурге создали ироничные постеры с призывом держаться за поручни
Ироничные постеры с героями известных картин, призывающие пассажиров держаться за поручни в общественном транспорте, подготовили в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:14
2021-12-16T15:14
2021-12-16T15:14
общество
санкт-петербург
общественный транспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Ироничные постеры с героями известных картин, призывающие пассажиров держаться за поручни в общественном транспорте, подготовили в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по транспорту.На постерах героев известных классических картин поместили в интерьер городских автобусов. "Эти ироничные сюрреалистические коллажи создают контраст между выразительным искусством и повседневными проблемами городского пассажирского транспорта. Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте", - говорится в сообщении.В комитете напоминают пассажирам о необходимости держаться за поручни в общественном транспорте, чтобы не получить травмы при торможении и повороте.
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общество, санкт-петербург, общественный транспорт
В Петербурге создали ироничные постеры с призывом держаться за поручни
В транспорте Петербурга появятся ироничные постеры с призывом держаться за поручни