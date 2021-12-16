https://ria.ru/20211216/postavki-1764007683.html

Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай

Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай - РИА Новости, 16.12.2021

Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай

Группа "Благо" Аркадия Фосмана, управляющая в Воронежской области Эртильским и Верхнехавским маслозаводами, начала прямые железнодорожные поставки подсолнечного РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:48

2021-12-16T11:48

2021-12-16T11:48

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китай

воронежская область

подсолнечное масло

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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа "Благо" Аркадия Фосмана, управляющая в Воронежской области Эртильским и Верхнехавским маслозаводами, начала прямые железнодорожные поставки подсолнечного масла из этого региона в Китай.Церемония отправки первого поезда из 82 вагонов прошла на железнодорожном вокзале "Воронеж -- Южный", пишет "Коммерсантъ".Состав с продукцией завода растительных масел "Эртильский" проследует через станцию Забайкальск на границе с Китаем и далее до китайского города Тяньцзинь в 100 километрах к юго-востоку от Пекина. По словам представителей "Благо", до конца года в этом направлении могут отправиться еще два состава с воронежской продукцией. Железнодорожные перевозки сопоставимы по стоимости с традиционным морским путем из Новороссийска, но быстрее: из Воронежа до пункта назначения поезд должен дойти за 25 суток.По словам руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Алексея Сапронова, это первый железнодорожный состав, перевозящий в Китай исключительно воронежскую продукцию. Ранее один состав с маслом уже отправляли из Воронежской области в Китай, но он перевозил продукцию из трех регионов.

https://ria.ru/20211216/pogranperekhod-1764007163.html

китай

воронежская область

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китай, воронежская область, подсолнечное масло