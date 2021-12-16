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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211216/postavki-1764007683.html
Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай
Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай - РИА Новости, 16.12.2021
Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай
Группа "Благо" Аркадия Фосмана, управляющая в Воронежской области Эртильским и Верхнехавским маслозаводами, начала прямые железнодорожные поставки подсолнечного РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:48
2021-12-16T11:48
россия-китай: главное
китай
воронежская область
подсолнечное масло
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа "Благо" Аркадия Фосмана, управляющая в Воронежской области Эртильским и Верхнехавским маслозаводами, начала прямые железнодорожные поставки подсолнечного масла из этого региона в Китай.Церемония отправки первого поезда из 82 вагонов прошла на железнодорожном вокзале "Воронеж -- Южный", пишет "Коммерсантъ".Состав с продукцией завода растительных масел "Эртильский" проследует через станцию Забайкальск на границе с Китаем и далее до китайского города Тяньцзинь в 100 километрах к юго-востоку от Пекина. По словам представителей "Благо", до конца года в этом направлении могут отправиться еще два состава с воронежской продукцией. Железнодорожные перевозки сопоставимы по стоимости с традиционным морским путем из Новороссийска, но быстрее: из Воронежа до пункта назначения поезд должен дойти за 25 суток.По словам руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Алексея Сапронова, это первый железнодорожный состав, перевозящий в Китай исключительно воронежскую продукцию. Ранее один состав с маслом уже отправляли из Воронежской области в Китай, но он перевозил продукцию из трех регионов.
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китай, воронежская область, подсолнечное масло
11:48 16.12.2021
 

Начались прямые ж/д поставки воронежского подсолнечного масла в Китай

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкВ цехе розлива подсолнечного масла
В цехе розлива подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа "Благо" Аркадия Фосмана, управляющая в Воронежской области Эртильским и Верхнехавским маслозаводами, начала прямые железнодорожные поставки подсолнечного масла из этого региона в Китай.
Церемония отправки первого поезда из 82 вагонов прошла на железнодорожном вокзале "Воронеж -- Южный", пишет "Коммерсантъ".
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Состав с продукцией завода растительных масел "Эртильский" проследует через станцию Забайкальск на границе с Китаем и далее до китайского города Тяньцзинь в 100 километрах к юго-востоку от Пекина. По словам представителей "Благо", до конца года в этом направлении могут отправиться еще два состава с воронежской продукцией. Железнодорожные перевозки сопоставимы по стоимости с традиционным морским путем из Новороссийска, но быстрее: из Воронежа до пункта назначения поезд должен дойти за 25 суток.
По словам руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Алексея Сапронова, это первый железнодорожный состав, перевозящий в Китай исключительно воронежскую продукцию. Ранее один состав с маслом уже отправляли из Воронежской области в Китай, но он перевозил продукцию из трех регионов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайВоронежская областьПодсолнечное масло
 
 
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