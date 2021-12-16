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https://ria.ru/20211216/poroshenko-1764020957.html
Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и раскритиковал его финансирование
Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и раскритиковал его финансирование - РИА Новости, 16.12.2021
Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и раскритиковал его финансирование
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прорвался в прямой эфир парламентского телеканала "Рада". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:25
2021-12-16T19:57
в мире
украина
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
даниил гетманцев
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КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прорвался в прямой эфир парламентского телеканала "Рада".В студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, когда перед столом ведущих появился Порошенко. Журналистка и Гетманцев пригласили экс-главу государства присоединиться к эфиру. Но тот заявил, что канал препятствует работе депутатов, а на его финансирование тратятся большие деньги."Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. &lt;…&gt; Мы точно это так не оставим", — сказал он и ушел. "Рада" вещает в обновленном формате: с современной парламентской и дополнительной студиями в кабмине. По информации издания "Украинская правда", русскоязычный государственный телеканал "Дом" могут переформатировать во всеукраинский, а работники получают указания по подаче материала из офиса президента. Кроме того, сообщалось, что на базе реформированных "Рады" и "Дома" планируют создать провластный медиахолдинг.На Украине запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.Помимо этого, под санкции попали украинские каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Затем ограничили работу изданий "Страна.ua" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20211108/poroshenko-1758136425.html
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в мире, украина, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, даниил гетманцев
12:25 16.12.2021 (обновлено: 19:57 16.12.2021)
 
Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и раскритиковал его финансирование

Экс-глава Украины Порошенко прорвался на канал "Рада" и раскритиковал его финансирование

Петр Порошенко во время прямого эфира телеканала "Рада"
Петр Порошенко во время прямого эфира телеканала Рада
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прорвался в прямой эфир парламентского телеканала "Рада".
В студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, когда перед столом ведущих появился Порошенко. Журналистка и Гетманцев пригласили экс-главу государства присоединиться к эфиру. Но тот заявил, что канал препятствует работе депутатов, а на его финансирование тратятся большие деньги.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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"Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков. <…> Мы точно это так не оставим", — сказал он и ушел.
"Рада" вещает в обновленном формате: с современной парламентской и дополнительной студиями в кабмине. По информации издания "Украинская правда", русскоязычный государственный телеканал "Дом" могут переформатировать во всеукраинский, а работники получают указания по подаче материала из офиса президента. Кроме того, сообщалось, что на базе реформированных "Рады" и "Дома" планируют создать провластный медиахолдинг.
На Украине запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
Помимо этого, под санкции попали украинские каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Затем ограничили работу изданий "Страна.ua" и "Шарий.нет".
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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