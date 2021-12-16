17:04 16.12.2021 (обновлено: 17:41 16.12.2021)
ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах
Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.
"Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (а если проще - закон о QR-кодах) принят в первом чтении. Судя по настрою последних дней, такая перспектива была вполне очевидна, поэтому фракция ЛДПР уже подготовила ко второму чтению несколько важных и принципиальных поправок", - написал политик в своем Telegram-канале.
В частности, фракция ЛДПР поправками к проекту о QR-кодах предлагает установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также регламентировать сроки готовности результатов.
"Установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также предельные сроки предоставления гражданам результатов этих тестов после забора биоматериала", - подчеркнул Нилов. Он отмечает важность изменения, поскольку, "учитывая 48-часовую актуальность тестов, полученные только через два-три дня результаты будут иметь не практическую, а исключительно историческую ценность".
Также ЛДПР подготовила поправку ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, предлагающую установить срок действия закона до 1 июня 2022 года без возможности продления. Парламентарий добавил, что при необходимости продлить сроки данный вопрос можно вынести на отдельные обсуждения. Среди других поправок Нилов указывает уточнение о нераспространении закона на детей в возрасте до 18 лет и неприменение его к сфере общественного транспорта.