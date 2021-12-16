https://ria.ru/20211216/popravki-1764088723.html

ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 16.12.2021

ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

Фракция ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:04

2021-12-16T17:04

2021-12-16T17:41

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов."Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (а если проще - закон о QR-кодах) принят в первом чтении. Судя по настрою последних дней, такая перспектива была вполне очевидна, поэтому фракция ЛДПР уже подготовила ко второму чтению несколько важных и принципиальных поправок", - написал политик в своем Telegram-канале.В частности, фракция ЛДПР поправками к проекту о QR-кодах предлагает установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также регламентировать сроки готовности результатов."Установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также предельные сроки предоставления гражданам результатов этих тестов после забора биоматериала", - подчеркнул Нилов. Он отмечает важность изменения, поскольку, "учитывая 48-часовую актуальность тестов, полученные только через два-три дня результаты будут иметь не практическую, а исключительно историческую ценность".Также ЛДПР подготовила поправку ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, предлагающую установить срок действия закона до 1 июня 2022 года без возможности продления. Парламентарий добавил, что при необходимости продлить сроки данный вопрос можно вынести на отдельные обсуждения. Среди других поправок Нилов указывает уточнение о нераспространении закона на детей в возрасте до 18 лет и неприменение его к сфере общественного транспорта.

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763449549.html

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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