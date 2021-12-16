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В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова - РИА Новости, 16.12.2021
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова
Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова ради премий главы региона, сообщили РИА РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:31
2021-12-16T18:31
общество
олимпийские игры
майкл джексон
людмила алексеева
дом кино
никита михалков
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова ради премий главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики."Мы не делаем преждевременных выводов. Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России республика направила соответствующий запрос", - сказали в пресс-службе.Однако Михалков в ходе XI съезда Союза кинематографистов РФ сказал Салбиеву, что тот подделал его подписи для писем к руководству Северной Осетии о получении наград – медали "Во славу Осетии" и денежной премии.В то же время режиссер Аким Салбиев отверг обвинения в подделке подписи Никиты Михалкова для получения наград и заявил, что намерен обсудить эту ситуацию с председателем Союза кинематографистов лично."Мне кажется, что вот таких скоропалительных выводов делать и не надо. Нам бы с ним встретиться и объясниться, потому что его команда лукавит, и та подпись, которая на письме, экспертиза докажет, что это его подпись", - сказал РИА Новости Салбиев.Он добавил, что денежную премию не получал. А сам инцидент режиссер связывает со своим докладом для съезда союза, в котором он раскритиковал руководство Дома кино. Салбиев заявил, что намерен провести экспертизу, чтобы доказать подлинность подписи. Также он добавил, что не собирается покидать Союз кинематографистов из-за возникшего конфликта, несмотря на то, что переживает из-за полученной "публичной оплеухи"."Никита Сергеевич мог мне отдельно сказать, отвести и предъявить, и я бы объяснился. Я так растерялся на этом съезде, что свое имя мог забыть. Зачем вот этот хайп? Кому он нужен был?" - поделился он.Также Салбиев сказал, что с удовольствием организовывал вечера для Союза кинематографистов, и добавил, что эта организация должна объединять людей.Аким Салбиев - российский режиссер, кинодокументалист, продюсер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Автор фильмов "Майкл Джексон в Москве" (1993), "Август. Цхинвал" (2009), "Людмила Алексеева. По старшинству мысли" (2018).
https://ria.ru/20211213/mikhalkov-1763510501.html
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общество, олимпийские игры, майкл джексон, людмила алексеева, дом кино, никита михалков, республика северная осетия - алания, россия
18:31 16.12.2021
 
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова

В Северной Осетии проверят информацию о подделке режиссером Салбиевым подписи Михалкова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова ради премий главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.
"Мы не делаем преждевременных выводов. Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России республика направила соответствующий запрос", - сказали в пресс-службе.
Однако Михалков в ходе XI съезда Союза кинематографистов РФ сказал Салбиеву, что тот подделал его подписи для писем к руководству Северной Осетии о получении наград – медали "Во славу Осетии" и денежной премии.
В то же время режиссер Аким Салбиев отверг обвинения в подделке подписи Никиты Михалкова для получения наград и заявил, что намерен обсудить эту ситуацию с председателем Союза кинематографистов лично.
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"Мне кажется, что вот таких скоропалительных выводов делать и не надо. Нам бы с ним встретиться и объясниться, потому что его команда лукавит, и та подпись, которая на письме, экспертиза докажет, что это его подпись", - сказал РИА Новости Салбиев.
Он добавил, что денежную премию не получал. А сам инцидент режиссер связывает со своим докладом для съезда союза, в котором он раскритиковал руководство Дома кино. Салбиев заявил, что намерен провести экспертизу, чтобы доказать подлинность подписи. Также он добавил, что не собирается покидать Союз кинематографистов из-за возникшего конфликта, несмотря на то, что переживает из-за полученной "публичной оплеухи".
"Никита Сергеевич мог мне отдельно сказать, отвести и предъявить, и я бы объяснился. Я так растерялся на этом съезде, что свое имя мог забыть. Зачем вот этот хайп? Кому он нужен был?" - поделился он.
Также Салбиев сказал, что с удовольствием организовывал вечера для Союза кинематографистов, и добавил, что эта организация должна объединять людей.
Аким Салбиев - российский режиссер, кинодокументалист, продюсер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Автор фильмов "Майкл Джексон в Москве" (1993), "Август. Цхинвал" (2009), "Людмила Алексеева. По старшинству мысли" (2018).
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ОбществоОлимпийские игрыМайкл ДжексонЛюдмила АлексееваДом киноНикита МихалковРеспублика Северная Осетия - АланияРоссия
 
 
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