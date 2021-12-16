https://ria.ru/20211216/podpis-1764109054.html
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова - РИА Новости, 16.12.2021
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова
Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова ради премий главы региона, сообщили РИА РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:31
2021-12-16T18:31
2021-12-16T18:31
общество
олимпийские игры
майкл джексон
людмила алексеева
дом кино
никита михалков
республика северная осетия - алания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fab807f6544b9f6f7b4949dd827dd92.jpg
ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова ради премий главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики."Мы не делаем преждевременных выводов. Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России республика направила соответствующий запрос", - сказали в пресс-службе.Однако Михалков в ходе XI съезда Союза кинематографистов РФ сказал Салбиеву, что тот подделал его подписи для писем к руководству Северной Осетии о получении наград – медали "Во славу Осетии" и денежной премии.В то же время режиссер Аким Салбиев отверг обвинения в подделке подписи Никиты Михалкова для получения наград и заявил, что намерен обсудить эту ситуацию с председателем Союза кинематографистов лично."Мне кажется, что вот таких скоропалительных выводов делать и не надо. Нам бы с ним встретиться и объясниться, потому что его команда лукавит, и та подпись, которая на письме, экспертиза докажет, что это его подпись", - сказал РИА Новости Салбиев.Он добавил, что денежную премию не получал. А сам инцидент режиссер связывает со своим докладом для съезда союза, в котором он раскритиковал руководство Дома кино. Салбиев заявил, что намерен провести экспертизу, чтобы доказать подлинность подписи. Также он добавил, что не собирается покидать Союз кинематографистов из-за возникшего конфликта, несмотря на то, что переживает из-за полученной "публичной оплеухи"."Никита Сергеевич мог мне отдельно сказать, отвести и предъявить, и я бы объяснился. Я так растерялся на этом съезде, что свое имя мог забыть. Зачем вот этот хайп? Кому он нужен был?" - поделился он.Также Салбиев сказал, что с удовольствием организовывал вечера для Союза кинематографистов, и добавил, что эта организация должна объединять людей.Аким Салбиев - российский режиссер, кинодокументалист, продюсер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Автор фильмов "Майкл Джексон в Москве" (1993), "Август. Цхинвал" (2009), "Людмила Алексеева. По старшинству мысли" (2018).
https://ria.ru/20211213/mikhalkov-1763510501.html
https://ria.ru/20210929/oskar-1752247047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5889c11b0b81cdbc4cc92e99d9644b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олимпийские игры, майкл джексон, людмила алексеева, дом кино, никита михалков, республика северная осетия - алания, россия
В Северной Осетии проверят данные о подделке Салбиевым подписи Михалкова
В Северной Осетии проверят информацию о подделке режиссером Салбиевым подписи Михалкова
ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости.
Власти Северной Осетии
проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова ради премий главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.
"Мы не делаем преждевременных выводов. Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России
республика направила соответствующий запрос", - сказали в пресс-службе.
Однако Михалков в ходе XI съезда Союза кинематографистов РФ сказал Салбиеву, что тот подделал его подписи для писем к руководству Северной Осетии о получении наград – медали "Во славу Осетии" и денежной премии.
В то же время режиссер Аким Салбиев отверг обвинения в подделке подписи Никиты Михалкова для получения наград и заявил, что намерен обсудить эту ситуацию с председателем Союза кинематографистов лично.
"Мне кажется, что вот таких скоропалительных выводов делать и не надо. Нам бы с ним встретиться и объясниться, потому что его команда лукавит, и та подпись, которая на письме, экспертиза докажет, что это его подпись", - сказал РИА Новости Салбиев.
Он добавил, что денежную премию не получал. А сам инцидент режиссер связывает со своим докладом для съезда союза, в котором он раскритиковал руководство Дома кино
. Салбиев заявил, что намерен провести экспертизу, чтобы доказать подлинность подписи. Также он добавил, что не собирается покидать Союз кинематографистов из-за возникшего конфликта, несмотря на то, что переживает из-за полученной "публичной оплеухи".
"Никита Сергеевич мог мне отдельно сказать, отвести и предъявить, и я бы объяснился. Я так растерялся на этом съезде, что свое имя мог забыть. Зачем вот этот хайп? Кому он нужен был?" - поделился он.
Также Салбиев сказал, что с удовольствием организовывал вечера для Союза кинематографистов, и добавил, что эта организация должна объединять людей.
Аким Салбиев - российский режиссер, кинодокументалист, продюсер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Автор фильмов "Майкл Джексон
в Москве" (1993), "Август. Цхинвал" (2009), "Людмила Алексеева
. По старшинству мысли" (2018).