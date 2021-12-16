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В Ленинградской области умерла прооперировшая себя 91-летняя пенсионерка
В Ленинградской области умерла прооперировшая себя 91-летняя пенсионерка - РИА Новости, 16.12.2021
В Ленинградской области умерла прооперировшая себя 91-летняя пенсионерка
Пенсионерка, сделавшая сама себе дома операцию на брюшной полости в ноябре этого года, скончалась в одном из стационаров Ленобласти, эту информацию РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:02
2021-12-16T22:56
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Пенсионерка, сделавшая сама себе дома операцию на брюшной полости в ноябре этого года, скончалась в одном из стационаров Ленобласти, эту информацию РИА Новости подтвердили в комитете по здравоохранению региона.В четверг в СМИ появилась информация о смерти пенсионерки."Она умерла, это произошло в больнице", - сообщили в пресс-службе комитета, отвечая на вопрос о состоянии пенсионерки.Ранее комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя жительница провела сама себе хирургическую операцию в домашних условиях.О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избежать боли сообщила сотрудница скорой помощи Виктория Шутова 23 ноября в соцсети "Вконтакте".Там же она разместила текст предсмертной записки, которую написала пенсионерка перед домашней операцией, боясь, что в ее смерти обвинят родственников. "Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля", - написала она.Как рассказала Шутова, у пожилой женщины была обнаружена онкология, но плановую операцию пришлось отложить на неопределенный срок из-за положительного теста на коронавирус. После того, как онкологическое заболевание дало осложнение - асцит - пенсионерка решилась на домашнее хирургическое вмешательство. По словам Шутовой, она провела себе лапароцентез, то есть - сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости.
https://ria.ru/20210705/klinika-1740017206.html
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происшествия, ленинградская область
22:02 16.12.2021 (обновлено: 22:56 16.12.2021)
 
В Ленинградской области умерла прооперировшая себя 91-летняя пенсионерка

В Ленинградской области умерла 91-летняя пенсионерка, сделавшая дома сама себе операцию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Пенсионерка, сделавшая сама себе дома операцию на брюшной полости в ноябре этого года, скончалась в одном из стационаров Ленобласти, эту информацию РИА Новости подтвердили в комитете по здравоохранению региона.
В четверг в СМИ появилась информация о смерти пенсионерки.
"Она умерла, это произошло в больнице", - сообщили в пресс-службе комитета, отвечая на вопрос о состоянии пенсионерки.
Ранее комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя жительница провела сама себе хирургическую операцию в домашних условиях.
О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избежать боли сообщила сотрудница скорой помощи Виктория Шутова 23 ноября в соцсети "Вконтакте".
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Там же она разместила текст предсмертной записки, которую написала пенсионерка перед домашней операцией, боясь, что в ее смерти обвинят родственников. "Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля", - написала она.
Как рассказала Шутова, у пожилой женщины была обнаружена онкология, но плановую операцию пришлось отложить на неопределенный срок из-за положительного теста на коронавирус. После того, как онкологическое заболевание дало осложнение - асцит - пенсионерка решилась на домашнее хирургическое вмешательство. По словам Шутовой, она провела себе лапароцентез, то есть - сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости.
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