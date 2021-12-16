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В Госдуме оценили реализуемость инициативы о предновогодних пенсиях
В Госдуме оценили реализуемость инициативы о предновогодних пенсиях - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуме оценили реализуемость инициативы о предновогодних пенсиях
Законопроект о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов пока не обсуждался, рассказал РИА Новости РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:42
2021-12-16T19:42
общество
госдума рф
справедливая россия
сергей миронов
новый год
михаил терентьев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законопроект о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов пока не обсуждался, рассказал РИА Новости зампред комитета Михаил Терентьев.Ранее газета "Известия" сообщила, что комитет ГД соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет."В комитет этот законопроект не обсуждался и не знаю, внесен ли он в Госдуму", - отметил Терентьев.Говоря о концепции законопроекта, политик добавил, что подобные инициативы всегда приветствуются в обществе, однако любой документ нужно рассматривать предметно."Там где выделяются дополнительные средства на поддержу инвалидов, пенсионеров, это тема всегда воспринимается обществом позитивно и правильно, но для того, чтобы предметно рассматривать любой законопроект, который предлагает выделение финансирования, надо всегда обращать внимание, есть ли источник финансирования", - подчеркнул депутат.На вопрос о реализуемости такой инициативы Терентьев ответил, что нужно смотреть на источники финансирования и действия механизмов проекта при практическом применении."Если источника финансирования нет, то тогда такой документ называется популизмом, если источник финансирования есть, тогда смотрим на следующую часть - механизм реализации. Если механизм реализации понятен, и мы знаем, что в рамках социального казначейства все эти выплаты хорошо администрируются и Минтрудом, и Пенсионным фондом, то наверное, здесь и механизмы есть", - добавил политик.Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, государство должно обеспечить пенсионерам поддержку в виде дополнительной выплаты, так как это самые социально незащищенные граждане. По оценкам Миронова, для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.
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общество, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, новый год, михаил терентьев
19:42 16.12.2021
 
В Госдуме оценили реализуемость инициативы о предновогодних пенсиях

В комитете Госдумы по труду пока не рассматривался проект о предновогодних пенсиях

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законопроект о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов пока не обсуждался, рассказал РИА Новости зампред комитета Михаил Терентьев.
Ранее газета "Известия" сообщила, что комитет ГД соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.
"В комитет этот законопроект не обсуждался и не знаю, внесен ли он в Госдуму", - отметил Терентьев.
Говоря о концепции законопроекта, политик добавил, что подобные инициативы всегда приветствуются в обществе, однако любой документ нужно рассматривать предметно.
"Там где выделяются дополнительные средства на поддержу инвалидов, пенсионеров, это тема всегда воспринимается обществом позитивно и правильно, но для того, чтобы предметно рассматривать любой законопроект, который предлагает выделение финансирования, надо всегда обращать внимание, есть ли источник финансирования", - подчеркнул депутат.
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На вопрос о реализуемости такой инициативы Терентьев ответил, что нужно смотреть на источники финансирования и действия механизмов проекта при практическом применении.
"Если источника финансирования нет, то тогда такой документ называется популизмом, если источник финансирования есть, тогда смотрим на следующую часть - механизм реализации. Если механизм реализации понятен, и мы знаем, что в рамках социального казначейства все эти выплаты хорошо администрируются и Минтрудом, и Пенсионным фондом, то наверное, здесь и механизмы есть", - добавил политик.
Ранее законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для пенсионеров передал правительству глава фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, государство должно обеспечить пенсионерам поддержку в виде дополнительной выплаты, так как это самые социально незащищенные граждане. По оценкам Миронова, для выплаты 13-й пенсии потребуется около 654,8 миллиарда рублей.
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ОбществоГосдума РФСправедливая РоссияСергей МироновНовый годМихаил Терентьев
 
 
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