https://ria.ru/20211216/pavodki-1764039076.html

В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка

В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка - РИА Новости, 16.12.2021

В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка

Зоны затопления, где из-за паводка запретят строить дома, сооружения и объекты экономики без инженерной защиты, определят в Амурской области до конца 2022 года, РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:33

2021-12-16T13:33

2021-12-16T13:33

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Зоны затопления, где из-за паводка запретят строить дома, сооружения и объекты экономики без инженерной защиты, определят в Амурской области до конца 2022 года, сообщает правительство региона."До конца 2022 года в Приамурье завершится масштабная работа по установлению зон затопления. Всего определить границы таких территорий необходимо в 213 населенных пунктах области. Губернатор Василий Орлов дал поручение профильным министерствам установить точное количество жилых домов, которые уже построены и попадут в зоны затопления", - говорится в сообщении.Установление зон затопления позволит свести к минимуму ущерб от паводков, которых за последние семь лет в регионе было четыре, наиболее разрушительный – этим летом. Летом 2021 год Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Комиссии обследовали 1612 затопленных домов, непригодными для проживания признаны 702 дома."Необходимо установить точное количество жилых домов, которые попадут в зоны затопления. В дальнейшем при рассмотрении возможности расселения людей из подтопляемых территорий нам нужно понимать, о каком количестве семей идёт речь и какие средства на это требуются", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Границы зон затопления определены пока в 25 населенных пунктах области, сведения о 10 из них внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 15 утверждает Амурское бассейновое водное управление. До 25 декабря определят зоны затопления ещё в 31 населенном пункте.

https://ria.ru/20211201/priamure-1761568939.html

амурская область

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амурская область, василий орлов (губернатор)