Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211216/pavodki-1764039076.html
В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка
В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка - РИА Новости, 16.12.2021
В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка
Зоны затопления, где из-за паводка запретят строить дома, сооружения и объекты экономики без инженерной защиты, определят в Амурской области до конца 2022 года, РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:33
2021-12-16T13:33
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95681/20/956812098_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_f11d5ae63eb41789654ce79c83d30f0d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Зоны затопления, где из-за паводка запретят строить дома, сооружения и объекты экономики без инженерной защиты, определят в Амурской области до конца 2022 года, сообщает правительство региона."До конца 2022 года в Приамурье завершится масштабная работа по установлению зон затопления. Всего определить границы таких территорий необходимо в 213 населенных пунктах области. Губернатор Василий Орлов дал поручение профильным министерствам установить точное количество жилых домов, которые уже построены и попадут в зоны затопления", - говорится в сообщении.Установление зон затопления позволит свести к минимуму ущерб от паводков, которых за последние семь лет в регионе было четыре, наиболее разрушительный – этим летом. Летом 2021 год Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Комиссии обследовали 1612 затопленных домов, непригодными для проживания признаны 702 дома."Необходимо установить точное количество жилых домов, которые попадут в зоны затопления. В дальнейшем при рассмотрении возможности расселения людей из подтопляемых территорий нам нужно понимать, о каком количестве семей идёт речь и какие средства на это требуются", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Границы зон затопления определены пока в 25 населенных пунктах области, сведения о 10 из них внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 15 утверждает Амурское бассейновое водное управление. До 25 декабря определят зоны затопления ещё в 31 населенном пункте.
https://ria.ru/20211201/priamure-1761568939.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95681/20/956812098_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_e443c1d327b8672a85d5400fecae8628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор)
13:33 16.12.2021
 

В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка

© РИА Новости / Павел Диденко / Перейти в фотобанкРека Зея во время сброса воды Зейской ГЭС в Амурской области
Река Зея во время сброса воды Зейской ГЭС в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Павел Диденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Зоны затопления, где из-за паводка запретят строить дома, сооружения и объекты экономики без инженерной защиты, определят в Амурской области до конца 2022 года, сообщает правительство региона.
"До конца 2022 года в Приамурье завершится масштабная работа по установлению зон затопления. Всего определить границы таких территорий необходимо в 213 населенных пунктах области. Губернатор Василий Орлов дал поручение профильным министерствам установить точное количество жилых домов, которые уже построены и попадут в зоны затопления", - говорится в сообщении.
Установление зон затопления позволит свести к минимуму ущерб от паводков, которых за последние семь лет в регионе было четыре, наиболее разрушительный – этим летом. Летом 2021 год Амурская область пережила две волны паводка, пострадавшими признаны 15,5 тысячи человек. Комиссии обследовали 1612 затопленных домов, непригодными для проживания признаны 702 дома.
"Необходимо установить точное количество жилых домов, которые попадут в зоны затопления. В дальнейшем при рассмотрении возможности расселения людей из подтопляемых территорий нам нужно понимать, о каком количестве семей идёт речь и какие средства на это требуются", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Границы зон затопления определены пока в 25 населенных пунктах области, сведения о 10 из них внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 15 утверждает Амурское бассейновое водное управление. До 25 декабря определят зоны затопления ещё в 31 населенном пункте.
Паводок в Амурской области
1 декабря, 05:36
В Приамурье возбудили уголовное дело о халатности при строительстве дамб
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
Лента новостейМолния
Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса