https://ria.ru/20211216/otvetstvennost-1764006975.html
В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах
В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:38
2021-12-16T11:38
2021-12-16T11:48
распространение коронавируса
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василий пискарев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится."Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта", - сказал Пискарев журналистам.
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госдума рф, василий пискарев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:38 16.12.2021 (обновлено: 11:48 16.12.2021)
В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах
Глава комитета Думы Пискарев: депутаты понимают степень ответственности за закон о QR-кодах