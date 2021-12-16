https://ria.ru/20211216/otvetstvennost-1764006975.html

В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах

В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах - РИА Новости, 16.12.2021

В Госдуме заявили, что понимают степень ответственности за закон о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:48

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится."Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта", - сказал Пискарев журналистам.

https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764003677.html

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