https://ria.ru/20211216/otreshenie-1763979052.html

В Госдуму внесли проект о развитии местного самоуправления

В Госдуму внесли проект о развитии местного самоуправления - РИА Новости, 16.12.2021

В Госдуму внесли проект о развитии местного самоуправления

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от занимаемых ими должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:11

2021-12-16T09:11

2021-12-16T10:09

политика

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от занимаемых ими должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В частности, согласно законопроекту, глава субъекта федерации вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации. В случае, если в течение месяца ими в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации", - сказал Клишас.Законопроект, подчеркнул сенатор, направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации и подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.Клишас подчеркнул, что при этом неизменным остаётся принцип формирования органов местного самоуправления – народные выборы депутатов. "Несмотря на то, что главы регионов получают право выразить недоверие главам округов за систематическое недостижение показателей эффективности деятельности, окончательное решение также остаётся за избранными представительными органами местного самоуправления", - сказал он.

https://ria.ru/20211215/zakon-1763799501.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия