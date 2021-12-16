https://ria.ru/20211216/otpusk-1763972185.html
Исследование показало, сколько россиян решили удлинить новогодние выходные
Исследование показало, сколько россиян решили удлинить новогодние выходные - РИА Новости, 16.12.2021
Исследование показало, сколько россиян решили удлинить новогодние выходные
Более 10% россиян взяли в этом году две недели отпуска перед Новым годом, удлинив таким образом праздничный отдых, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T07:00
2021-12-16T07:00
2021-12-16T07:00
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 10% россиян взяли в этом году две недели отпуска перед Новым годом, удлинив таким образом праздничный отдых, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.Исследование было проведено Зарплатой.ру с 9 по 14 декабря во всех регионах страны среди работающих россиян (2038 респондентов). "В этом году взять отпуск в последние две недели декабря решили 11% сограждан - при этом чаще это делают женщины (61%), чем мужчины (39%)", - говорится в отчете.Там уточняется, что среди основных причин, по которым россияне решили оформить отпуск зимой - желание подольше отдохнуть (28%), намерение провести больше времени с семьей (21%). Также декабрь один из самых выгодных месяцев с точки зрения размера отпускных - эту причину указали 16% респондентов.Еще 12% опрошенных рассказали про общую усталость к концу года, а 9% признались, что в графике работодателя не было другого свободного времени для отпуска. Затруднились с ответом 14% респондентов.Из тех, кто в этом году уходит в отпуск в первый зимний месяц, 23% намерены все выходные провести дома, 16% поедут путешествовать. Провести время на природе планируют 13% россиян, 11% в это время займутся здоровьем - посетят врачей, сдадут анализы. 7% респондентов потратят время на обучение, а 5% займутся спортом.Кроме того, еще 10% опрошенных планируют во время отпуска искать новую работу. Не определились, чем займутся в отпуске в декабре, 15% опрошенных.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новый год, россия
Исследование показало, сколько россиян решили удлинить новогодние выходные
Исследование Зарплаты.ру показало, сколько россиян решили взять отпуск перед Новым годом
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 10% россиян взяли в этом году две недели отпуска перед Новым годом, удлинив таким образом праздничный отдых, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
Исследование было проведено Зарплатой.ру с 9 по 14 декабря во всех регионах страны среди работающих россиян (2038 респондентов). "В этом году взять отпуск в последние две недели декабря решили 11% сограждан - при этом чаще это делают женщины (61%), чем мужчины (39%)", - говорится в отчете.
Там уточняется, что среди основных причин, по которым россияне решили оформить отпуск зимой - желание подольше отдохнуть (28%), намерение провести больше времени с семьей (21%). Также декабрь один из самых выгодных месяцев с точки зрения размера отпускных - эту причину указали 16% респондентов.
Еще 12% опрошенных рассказали про общую усталость к концу года, а 9% признались, что в графике работодателя не было другого свободного времени для отпуска. Затруднились с ответом 14% респондентов.
Из тех, кто в этом году уходит в отпуск в первый зимний месяц, 23% намерены все выходные провести дома, 16% поедут путешествовать. Провести время на природе планируют 13% россиян, 11% в это время займутся здоровьем - посетят врачей, сдадут анализы. 7% респондентов потратят время на обучение, а 5% займутся спортом.
Кроме того, еще 10% опрошенных планируют во время отпуска искать новую работу. Не определились, чем займутся в отпуске в декабре, 15% опрошенных.