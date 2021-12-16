https://ria.ru/20211216/otkaz-1763985268.html

Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене

Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене - РИА Новости, 16.12.2021

Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к послу Европейского Союза в РФ в защиту россиянина, которому консульство... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:57

2021-12-16T09:57

2021-12-16T10:19

в мире

испания

татьяна москалькова

маркус эдерер

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к послу Европейского Союза в РФ в защиту россиянина, которому консульство Испании отказало выдать Шенгенскую визу из-за того, что он родился в Крыму, заявила омбудсмен."Ко мне обратился гражданин России, член экипажа судна, находящегося в испанском порту Лас Пальмас, с жалобой на отказ Консульства Испании выдать ему Шенгенскую визу, так как он уроженец Крыма. Мало того, что это дискриминация по территориальному признаку, так (он) еще и рискует потерять работу. Направила письмо послу Европейского Союза в Российской Федерации господину Маркусу Эдереру с просьбой обратить внимание на эту проблему и искренне надеюсь, что здравый смысл и понимание общности наших усилий в защите прав и свобод именно всех людей, а не отдельных граждан, возобладают",- написала Москалькова в своём официальном Instagram-аккаунте.Она добавила, что из года в год права человека пытаются политизировать в угоду тем или иным интересам, однако они не могут быть "предметом уступок, обмена или торга", а являются данностью, неотчуждаемой и универсальной ценностью.

https://ria.ru/20211216/priglashenie-1763972022.html

испания

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в мире, испания, татьяна москалькова, маркус эдерер, россия