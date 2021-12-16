09:57 16.12.2021 (обновлено: 10:19 16.12.2021)
Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
Омбудсмен Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к послу Европейского Союза в РФ в защиту россиянина, которому консульство Испании отказало выдать Шенгенскую визу из-за того, что он родился в Крыму, заявила омбудсмен.
"Ко мне обратился гражданин России, член экипажа судна, находящегося в испанском порту Лас Пальмас, с жалобой на отказ Консульства Испании выдать ему Шенгенскую визу, так как он уроженец Крыма. Мало того, что это дискриминация по территориальному признаку, так (он) еще и рискует потерять работу. Направила письмо послу Европейского Союза в Российской Федерации господину Маркусу Эдереру с просьбой обратить внимание на эту проблему и искренне надеюсь, что здравый смысл и понимание общности наших усилий в защите прав и свобод именно всех людей, а не отдельных граждан, возобладают",- написала Москалькова в своём официальном Instagram-аккаунте.
Она добавила, что из года в год права человека пытаются политизировать в угоду тем или иным интересам, однако они не могут быть "предметом уступок, обмена или торга", а являются данностью, неотчуждаемой и универсальной ценностью.