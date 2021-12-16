https://ria.ru/20211216/oshibka-1763971727.html

Вы варили яйца неправильно – вот почему

Названа элементарная ошибка при варке яиц - РИА Новости, 16.12.2021

Вы варили яйца неправильно – вот почему

Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T06:34

2021-12-16T06:34

2021-12-16T09:00

общество

еда

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun.Отмечается, что это один из самых простых процессов в готовке, которому учат с раннего детства. Однако пользователь TikTok под ником LifeTipSing выяснил, что многие люди делают это неправильно.Так, зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. "Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду, пишет издание.При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.Ранее австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел рассказал, что слишком высокая температура является большой ошибкой и при приготовлении яичницы. По его словам, в таком случае блюдо в результате будет иметь "резиновую" текстуру.

https://ria.ru/20211114/makarony-1758961511.html

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общество, еда