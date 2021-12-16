https://ria.ru/20211216/oshibka-1763971727.html
Вы варили яйца неправильно – вот почему
Названа элементарная ошибка при варке яиц - РИА Новости, 16.12.2021
Вы варили яйца неправильно – вот почему
Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T06:34
2021-12-16T06:34
2021-12-16T09:00
общество
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982132_0:217:2865:1829_1920x0_80_0_0_97252be09167dc8a4dc0770a39232f5e.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun.Отмечается, что это один из самых простых процессов в готовке, которому учат с раннего детства. Однако пользователь TikTok под ником LifeTipSing выяснил, что многие люди делают это неправильно.Так, зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. "Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду, пишет издание.При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.Ранее австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел рассказал, что слишком высокая температура является большой ошибкой и при приготовлении яичницы. По его словам, в таком случае блюдо в результате будет иметь "резиновую" текстуру.
https://ria.ru/20211114/makarony-1758961511.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982132_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_a383c3f73de4125a29b4c0fce1dab357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, еда
06:34 16.12.2021 (обновлено: 09:00 16.12.2021)
Названа элементарная ошибка при варке яиц
Британская The Sun сообщила об ошибке при варке яиц, вызывающей проблемы со здоровьем
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun
.
Отмечается, что это один из самых простых процессов в готовке, которому учат с раннего детства. Однако пользователь TikTok под ником LifeTipSing выяснил, что многие люди делают это неправильно.
Так, зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. "Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду, пишет издание.
При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.
Ранее австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел рассказал, что слишком высокая температура является большой ошибкой и при приготовлении яичницы. По его словам, в таком случае блюдо в результате будет иметь "резиновую" текстуру.