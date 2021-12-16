Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/oshibka-1763971727.html
Вы варили яйца неправильно – вот почему
Названа элементарная ошибка при варке яиц - РИА Новости, 16.12.2021
Вы варили яйца неправильно – вот почему
Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T06:34
2021-12-16T09:00
общество
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982132_0:217:2865:1829_1920x0_80_0_0_97252be09167dc8a4dc0770a39232f5e.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun.Отмечается, что это один из самых простых процессов в готовке, которому учат с раннего детства. Однако пользователь TikTok под ником LifeTipSing выяснил, что многие люди делают это неправильно.Так, зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. "Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду, пишет издание.При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.Ранее австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел рассказал, что слишком высокая температура является большой ошибкой и при приготовлении яичницы. По его словам, в таком случае блюдо в результате будет иметь "резиновую" текстуру.
https://ria.ru/20211114/makarony-1758961511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982132_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_a383c3f73de4125a29b4c0fce1dab357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, еда
06:34 16.12.2021 (обновлено: 09:00 16.12.2021)
 
Названа элементарная ошибка при варке яиц

Британская The Sun сообщила об ошибке при варке яиц, вызывающей проблемы со здоровьем

© Pixabay / RitaEВареные куриные яйца
Вареные куриные яйца - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Pixabay / RitaE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Многие люди при варке яиц допускают серьезную ошибку, связанную с температурой воды, пишет британская The Sun.
Отмечается, что это один из самых простых процессов в готовке, которому учат с раннего детства. Однако пользователь TikTok под ником LifeTipSing выяснил, что многие люди делают это неправильно.
Так, зачастую яйца кладут в уже кипящую воду, из-за чего они становятся зеленоватыми. "Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Яйца следует класть в холодную воду с добавлением небольшого количества соли, после чего варить их в течение восьми минут. При этом после выключения огня их следует оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом вновь положить в холодную воду, пишет издание.
При правильном приготовлении желток будет оранжево-желтого цвета, что сделает продукт более полезным для употребления.
Ранее австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел рассказал, что слишком высокая температура является большой ошибкой и при приготовлении яичницы. По его словам, в таком случае блюдо в результате будет иметь "резиновую" текстуру.
Паста - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 01:47
Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
 
ОбществоЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма