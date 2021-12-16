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Зеленский заявил о поддержке от Столтенберга по поставкам Украине оружия

Зеленский заявил о поддержке от Столтенберга по поставкам Украине оружия - РИА Новости, 16.12.2021

Зеленский заявил о поддержке от Столтенберга по поставкам Украине оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в вопросах поставок Киеву оружия. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:52

2021-12-16T14:52

2021-12-16T14:52

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в вопросах поставок Киеву оружия.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО, при этом позиция нового правительства канцлера Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна. Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Глава минобороны Украины обещает, что Киев будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например, с США, Британией, Литвой и Францией."В таких контрактах (о поставках оружия – ред.), тем не менее, я здесь чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211214/otkaz-1763589974.html

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