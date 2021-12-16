Зеленский заявил о поддержке от Столтенберга по поставкам Украине оружия
Президент Зеленский заявил о поддержке от Столтенберга по поставкам Украине оружия
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в вопросах поставок Киеву оружия.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО, при этом позиция нового правительства канцлера Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна. Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Глава минобороны Украины обещает, что Киев будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например, с США, Британией, Литвой и Францией.
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"В таких контрактах (о поставках оружия – ред.), тем не менее, я здесь чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.