https://ria.ru/20211216/orion-e-1764093111.html
Российский дрон "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Малайзии
Российский дрон "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Малайзии - РИА Новости, 16.12.2021
Российский дрон "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Малайзии
Российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Минобороны Малайзии, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:21
2021-12-16T17:21
2021-12-16T17:21
безопасность
малайзия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
кронштадт
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Минобороны Малайзии, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Тендер на закупку трех БПЛА в интересах королевских военно-воздушных сил Малайзии проводился в период с августа 2020 по ноябрь 2020 года."По имеющейся у нас информации, российское предложение попало в шорт-лист Минобороны Малайзии", - сказал Шугаев."Орион" является средневысотным беспилотником большой продолжительности полёта (MALE, Medium Altitude, Long Endurance) разработки компании "Кронштадт".На официальном сайте компании "Кронштадт" приводятся некоторые характеристики "Ориона": масса полезной нагрузки составляет 250 килограммов, крейсерская скорость до 200 километров в час.Экспортный вариант БПЛА называется "Орион-Э". Вариант для российской армии называется "Иноходец".Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.
https://ria.ru/20211216/fsvts-1764015107.html
https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html
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безопасность, малайзия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, кронштадт, россия
Российский дрон "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Малайзии
Российский ударный дрон "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Минобороны Малайзии
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э" попал в шорт-лист тендера Минобороны Малайзии
, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС
) России Дмитрий Шугаев
.
Тендер на закупку трех БПЛА в интересах королевских военно-воздушных сил Малайзии проводился в период с августа 2020 по ноябрь 2020 года.
"По имеющейся у нас информации, российское предложение попало в шорт-лист Минобороны Малайзии", - сказал Шугаев.
"Орион" является средневысотным беспилотником большой продолжительности полёта (MALE, Medium Altitude, Long Endurance) разработки компании "Кронштадт
".
На официальном сайте компании "Кронштадт" приводятся некоторые характеристики "Ориона": масса полезной нагрузки составляет 250 килограммов, крейсерская скорость до 200 километров в час.
Экспортный вариант БПЛА называется "Орион-Э". Вариант для российской армии называется "Иноходец".
Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.