https://ria.ru/20211216/omikron-shtamm-1764059961.html
Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России
Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России - РИА Новости, 16.12.2021
Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России
Состояние всех пациентов с штаммом коронавируса "омикрон" в России удовлетворительное, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:04
2021-12-16T15:04
2021-12-16T15:04
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирусы
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние всех пациентов с штаммом коронавируса "омикрон" в России удовлетворительное, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона"."Клиническое состояние у всех пациентов с омикроном удовлетворительное",- сказала Попова.
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России
Попова: состояние пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в России удовлетворительное