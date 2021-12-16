https://ria.ru/20211216/omikron-shtamm-1764059961.html

Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России

Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России - РИА Новости, 16.12.2021

Попова рассказала о состоянии пациентов с омикрон-штаммом в России

Состояние всех пациентов с штаммом коронавируса "омикрон" в России удовлетворительное, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:04

2021-12-16T15:04

2021-12-16T15:04

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние всех пациентов с штаммом коронавируса "омикрон" в России удовлетворительное, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев "омикрона"."Клиническое состояние у всех пациентов с омикроном удовлетворительное",- сказала Попова.

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса