https://ria.ru/20211216/omikron-1764091210.html
Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона"
Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона" - РИА Новости, 16.12.2021
Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона"
Германия рассчитывает уже в первом квартале 2022 года получить первые поставки вакцины BioNTech, адаптированные к варианту коронавируса "омикрон", заявил глава... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:15
2021-12-16T17:15
2021-12-16T17:42
распространение коронавируса
германия
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Германия рассчитывает уже в первом квартале 2022 года получить первые поставки вакцины BioNTech, адаптированные к варианту коронавируса "омикрон", заявил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах."Мы также зарезервировали через Еврокомиссию большую партию вакцин от BioNTech. Это будет в основной своей массе уже адаптированная под вариант "омикрон" вакцина. Мы надеемся, что мы получим часть из этих (заказанных Еврокомиссией) 80 миллионов доз уже в первом квартале", - заявил он на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что "бустерная" вакцинация для правительства Германии в настоящее время является центральным элементом борьбы с пандемией, поэтому Берлин намерен активно закупать вакцины, чтобы поддерживать высокие темпы вакцинации."Мы не можем позволить, чтобы наша успешная кампания по бустерной вакцинации - полтора миллиона прививок было сделано вчера - затормозилась из-за нехватки вакцин. Поэтому мы ведем переговоры с другими странами для получения дополнительных вакцин, например с Португалией, Польшей и Болгарией", - заявил Лаутербах, отметив, что подробности этих договоренностей будут озвучены позже.
https://ria.ru/20211216/omikron-1764063097.html
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германия, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
17:15 16.12.2021 (обновлено: 17:42 16.12.2021)
Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона"
Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины BioNTech от омикрон-штамма