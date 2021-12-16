https://ria.ru/20211216/omikron-1764091210.html

Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона"

Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона" - РИА Новости, 16.12.2021

Германия планирует получить в начале 2022 года вакцины от "омикрона"

Германия рассчитывает уже в первом квартале 2022 года получить первые поставки вакцины BioNTech, адаптированные к варианту коронавируса "омикрон", заявил глава... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:15

2021-12-16T17:15

2021-12-16T17:42

распространение коронавируса

германия

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Германия рассчитывает уже в первом квартале 2022 года получить первые поставки вакцины BioNTech, адаптированные к варианту коронавируса "омикрон", заявил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах."Мы также зарезервировали через Еврокомиссию большую партию вакцин от BioNTech. Это будет в основной своей массе уже адаптированная под вариант "омикрон" вакцина. Мы надеемся, что мы получим часть из этих (заказанных Еврокомиссией) 80 миллионов доз уже в первом квартале", - заявил он на пресс-конференции в четверг.Он отметил, что "бустерная" вакцинация для правительства Германии в настоящее время является центральным элементом борьбы с пандемией, поэтому Берлин намерен активно закупать вакцины, чтобы поддерживать высокие темпы вакцинации."Мы не можем позволить, чтобы наша успешная кампания по бустерной вакцинации - полтора миллиона прививок было сделано вчера - затормозилась из-за нехватки вакцин. Поэтому мы ведем переговоры с другими странами для получения дополнительных вакцин, например с Португалией, Польшей и Болгарией", - заявил Лаутербах, отметив, что подробности этих договоренностей будут озвучены позже.

https://ria.ru/20211216/omikron-1764063097.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech