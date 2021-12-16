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В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения омикрон-штамма
В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 16.12.2021
В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения омикрон-штамма
Вероятность распространения штамма "омикрон" высока, по сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев, заявил замглавы НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:53
2021-12-16T10:53
2021-12-16T10:53
распространение коронавируса
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис логунов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вероятность распространения штамма "омикрон" высока, по сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев, заявил замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.Он подчеркнул, что в настоящий момент люди живут в напряженный эпидпериод."Вы видите по тем данным, которые поступают из-за рубежа, в Лондоне, в Норвегии, в Лондоне имею в виду в Великобритании уже до 40% случаев - это новый штамм "омикрон", поэтому напряженность с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан", - сказал Логунов в эфире телеканала "Россия 24".
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
В Центре Гамалеи оценили вероятность распространения омикрон-штамма
Замглавы Центра Гамалеи Логунов назвал вероятность распространения омикрон-штамма высокой