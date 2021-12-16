https://ria.ru/20211216/ogranicheniya-1764088295.html

США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции

США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции - РИА Новости, 16.12.2021

США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции

США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:02

2021-12-16T17:02

2021-12-16T17:15

грузия

сша

малайзия

в мире

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китай

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли."Эти 37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в документе минторга, который в пятницу будет опубликован в федеральном регистре.Там отмечается, что речь идет о компаниях из Китая, Грузии, Малайзии и Турции.

https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763955069.html

грузия

сша

малайзия

турция

китай

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грузия, сша, малайзия, в мире, турция, китай, министерство торговли сша