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США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции - РИА Новости, 16.12.2021
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции
США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:02
2021-12-16T17:15
грузия
сша
малайзия
в мире
турция
китай
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли."Эти 37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в документе минторга, который в пятницу будет опубликован в федеральном регистре.Там отмечается, что речь идет о компаниях из Китая, Грузии, Малайзии и Турции.
https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763955069.html
грузия
сша
малайзия
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грузия, сша, малайзия, в мире, турция, китай, министерство торговли сша
17:02 16.12.2021 (обновлено: 17:15 16.12.2021)
 
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции

США введут торговые ограничения против 37 компаний из Китая, Грузии, Малайзии и Турции

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : U.S. Department of Commerce
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли.
"Эти 37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в документе минторга, который в пятницу будет опубликован в федеральном регистре.
Там отмечается, что речь идет о компаниях из Китая, Грузии, Малайзии и Турции.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 22:13
США ввели санкции против китайских и латиноамериканских компаний
 
ГрузияСШАМалайзияВ миреТурцияКитайМинистерство торговли США
 
 
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