https://ria.ru/20211216/ogranicheniya-1764088295.html
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции - РИА Новости, 16.12.2021
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции
США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:02
2021-12-16T17:02
2021-12-16T17:15
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турция
китай
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов, сообщает министерство торговли."Эти 37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в документе минторга, который в пятницу будет опубликован в федеральном регистре.Там отмечается, что речь идет о компаниях из Китая, Грузии, Малайзии и Турции.
https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763955069.html
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грузия, сша, малайзия, в мире, турция, китай, министерство торговли сша
17:02 16.12.2021 (обновлено: 17:15 16.12.2021)
США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции
США введут торговые ограничения против 37 компаний из Китая, Грузии, Малайзии и Турции