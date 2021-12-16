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В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19
В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19
Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до часу ночи, раньше такие заведения в регионе из-за коронавируса закрывались в 23.00... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:31
2021-12-16T18:31
2021-12-16T18:31
распространение коронавируса
общество
самарская область
дмитрий азаров
здоровье - общество
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САМАРА, 16 дек – РИА Новости. Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до часу ночи, раньше такие заведения в регионе из-за коронавируса закрывались в 23.00 по местному времени, сообщает правительство региона.По данным властей, соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."В Самарской области продлили работу ресторанов и баров до часу ночи. Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Ранее они могли принимать гостей до 23:00", - говорится в сообщении.Уточняется, что работа навынос и в режиме доставки после часу ночи разрешена.Посещение организаций общепита в Самарской области разрешено только при наличии сертификата о вакцинации (QR-кода), либо сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посещения.
https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764068370.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19
Предприятиям сферы общепита в Самарской области разрешили работать до часу ночи