https://ria.ru/20211216/obschepit-1764109251.html

В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19

В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

В Самарской области смягчили ограничения по COVID-19

Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до часу ночи, раньше такие заведения в регионе из-за коронавируса закрывались в 23.00... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:31

2021-12-16T18:31

2021-12-16T18:31

распространение коронавируса

общество

самарская область

дмитрий азаров

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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САМАРА, 16 дек – РИА Новости. Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до часу ночи, раньше такие заведения в регионе из-за коронавируса закрывались в 23.00 по местному времени, сообщает правительство региона.По данным властей, соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."В Самарской области продлили работу ресторанов и баров до часу ночи. Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Ранее они могли принимать гостей до 23:00", - говорится в сообщении.Уточняется, что работа навынос и в режиме доставки после часу ночи разрешена.Посещение организаций общепита в Самарской области разрешено только при наличии сертификата о вакцинации (QR-кода), либо сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посещения.

https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764068370.html

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

самарская область

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