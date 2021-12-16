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Салливан заявил, что США обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку
Салливан заявил, что США обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку - РИА Новости, 16.12.2021
Салливан заявил, что США обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в среду с секретарем совета безопасности Армении Арменом Григоряном и выразил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:40
2021-12-16T03:40
2021-12-16T03:40
в мире
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армен григорян
никол пашинян
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в среду с секретарем совета безопасности Армении Арменом Григоряном и выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном, сообщил в заявлении Белый дом."Господин Салливан выразил приверженность США миру, безопасности и процветанию в Армении и в регионе Южного Кавказа. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижения военных вблизи не подвергшихся демаркации границ являются безответственными и провокационными", - говорится в сообщении Белого дома.Также Салливан приветствовал общение между Арменией и Азербайджаном, уточнили в Белом доме."Он подчеркнул, что США намерены продолжать поддерживать меры по выстраиванию доверия и региональному примирению как в двустороннем порядке, так и в своем качестве сопредседателя Минской группы (ОБСЕ)", - говорится в сообщении.Также Салливан приветствовал сообщение о назначении специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений между двумя странами, заочно поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за участие в "саммите за демократию" в Вашингтоне и заявил о поддержке реформ и экономического развития Армении.
https://ria.ru/20211215/razminirovanie-1763770597.html
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в мире, армения, азербайджан, сша, армен григорян, никол пашинян, джейк салливан
Салливан заявил, что США обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку
Советник Байдена Салливан заявил, что США обеспокоены ситуацией между Ереваном и Баку