https://ria.ru/20211216/novogodnie-1764047559.html
Куда поехать в новогодние праздники на машине: топ лучших направлений
Куда поехать в новогодние праздники на машине: топ лучших направлений - РИА Новости, 16.12.2021
Куда поехать в новогодние праздники на машине: топ лучших направлений
На новогодние праздники у многих есть свободное время — но на самых популярных направлениях давно заняты все отели, да и цены, откровенно говоря, кусаются. Как сделать эти каникулы насыщенными, при этом не уничтожив семейный бюджет? Куда поехать, чтобы не встретиться с толпами туристов?
2021-12-16T14:00
2021-12-16T14:00
2021-12-16T14:14
не роскошь
путешествия
праздник
зима (время года)
авто
новый год
маршруты - туризм
туризм
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Куда поехать в новогодние праздники на машине: топ лучших направлений
На новогодние праздники у многих есть свободное время — но на самых популярных направлениях давно заняты все отели, да и цены, откровенно говоря, кусаются. Как сделать эти каникулы насыщенными, при этом не уничтожив семейный бюджет? Куда поехать, чтобы не встретиться с толпами туристов?
audio/mpeg
Куда поехать в новогодние праздники на машине: топ лучших направлений
На новогодние праздники у многих есть свободное время — но на самых популярных направлениях давно заняты все отели, да и цены, откровенно говоря, кусаются. Как сделать эти каникулы насыщенными, при этом не уничтожив семейный бюджет? Куда поехать, чтобы не встретиться с толпами туристов?
audio/mpeg
Если вы не спланировали отдых заранее и не знаете, куда отправиться на новогодние, то этот эпизод — ваш последний шанс! От "заброшек" до гламура: лучшие идеи для новогоднего автопутешествия на пару дней и на все праздники.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, праздник, зима (время года), авто, новый год, маршруты - туризм, туризм, подкаст, ян хайцеэр, праздники, антон шапарин, аудио
14:00 16.12.2021 (обновлено: 14:14 16.12.2021)
Куда поехать в новогодние праздники на машине: топ лучших направлений
На новогодние праздники у многих есть свободное время — но на самых популярных направлениях давно заняты все отели, да и цены, откровенно говоря, кусаются. Как сделать эти каникулы насыщенными, при этом не уничтожив семейный бюджет? Куда поехать, чтобы не встретиться с толпами туристов?