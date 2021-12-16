Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручает государственные награды жителям региона
© Фото предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг вручил государственные награды жителям региона, сообщила пресс-служба облправительства.
"В четверг, 16 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям губернии. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" различных степеней, благодарности президента (РФ - ред.), Совета Федерации, губернатора, почетные звания и памятные знаки получили почти полсотни мастеров своего дела", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, среди награжденных – профессор кафедры хирургии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Евгений Кривощеков. Ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Благодарностью председателя Совета Федерации был отмечен председатель союза народов Самарской области, почетный строитель РФ, почетный гражданин Самары, член общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев.
Вице-президент общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России", руководитель филиала общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России" в Самаре Владимир Асеев и доктор физико-математических наук, профессор кафедры "нанотехнологии, материаловедение и механика" Тольяттинского государственного университета Михаил Выбойщик были награждены почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".
Знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью" были награждены заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов и почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи Нина Иевлева.
Руководителю "Самарагорсвета" Владимиру Абрамову было присвоено почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области". Профессору кафедры социологии и культурологии Самарского национально-исследовательского университета, доктору философских наук Евгению Молевичу было присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области".
Завершая церемонию награждения, Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская область процветала. "Я искренне горжусь, что у меня есть такие земляки. И не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд и впредь помогут нашей губернии уверенно, успешно развиваться и процветать. В будущем году мы продолжим работу по достижению целей, определенных стратегией развития Самарской области, а это стратегия лидерства, и конечно, достижению тех целей, которые определены на государственном уровне президентом страны - национальных целей развития России", - цитирует Азарова пресс-служба.