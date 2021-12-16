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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/muz-tv-1764067059.html
На "Муз-ТВ" составили новый протокол
На "Муз-ТВ" составили новый протокол - РИА Новости, 16.12.2021
На "Муз-ТВ" составили новый протокол
На телеканал "Муз-ТВ" и его главного редактора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:39
2021-12-16T15:39
шоубиз
общество
москва
филипп киркоров
муз-тв (премия)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
муз-тв (телеканал)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На телеканал "Муз-ТВ" и его главного редактора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Ранее суд оштрафовал телеканал и Разыграева за пропаганду среди детей нетрадиционных отношений. Административные протоколы были составлены Роскомнадзором по факту нарушения, "связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", в ходе трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света"."В судебный участок мирового судьи №361 поступили протоколы, составленные по части 2 статьи 13.21 КоАП", - сказали в суде.Статья предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, ее санкция - до 200 тысяч рублей штрафа.В июне на церемонии вручения премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.
https://ria.ru/20210610/fadeev-1736414480.html
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общество, москва, филипп киркоров, муз-тв (премия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (телеканал)
15:39 16.12.2021
 
На "Муз-ТВ" составили новый протокол

На телеканал "Муз-ТВ" составили протокол за распространение вредной для детей информации

© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ"
Телеканал МУЗ-ТВ
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На телеканал "Муз-ТВ" и его главного редактора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Ранее суд оштрафовал телеканал и Разыграева за пропаганду среди детей нетрадиционных отношений. Административные протоколы были составлены Роскомнадзором по факту нарушения, "связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", в ходе трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света".
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"В судебный участок мирового судьи №361 поступили протоколы, составленные по части 2 статьи 13.21 КоАП", - сказали в суде.
Статья предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, ее санкция - до 200 тысяч рублей штрафа.
В июне на церемонии вручения премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.
Певица Светлана Лобода на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве. 9 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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ШоубизОбществоМоскваФилипп КиркоровМуз-ТВ (премия)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Муз-ТВ (телеканал)
 
 
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