https://ria.ru/20211216/muz-tv-1764067059.html

На "Муз-ТВ" составили новый протокол

На "Муз-ТВ" составили новый протокол - РИА Новости, 16.12.2021

На "Муз-ТВ" составили новый протокол

На телеканал "Муз-ТВ" и его главного редактора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:39

2021-12-16T15:39

2021-12-16T15:39

шоубиз

общество

москва

филипп киркоров

муз-тв (премия)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

муз-тв (телеканал)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На телеканал "Муз-ТВ" и его главного редактора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Ранее суд оштрафовал телеканал и Разыграева за пропаганду среди детей нетрадиционных отношений. Административные протоколы были составлены Роскомнадзором по факту нарушения, "связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", в ходе трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света"."В судебный участок мирового судьи №361 поступили протоколы, составленные по части 2 статьи 13.21 КоАП", - сказали в суде.Статья предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, ее санкция - до 200 тысяч рублей штрафа.В июне на церемонии вручения премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.

https://ria.ru/20210610/fadeev-1736414480.html

https://ria.ru/20210609/loboda-1736360244.html

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общество, москва, филипп киркоров, муз-тв (премия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), муз-тв (телеканал)