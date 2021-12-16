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Как часто надо мыть машину зимой
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой - РИА Новости, 16.12.2021
Как часто надо мыть машину зимой
Некоторые россияне пренебрегают мытьем машины зимой, так как "через пять минут она опять будет грязная". Как часто надо смывать опасные реагенты с авто,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T02:08
2021-12-16T02:08
зима (время года)
авто
ян хайцеэр
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Некоторые россияне пренебрегают мытьем машины зимой, так как "через пять минут она опять будет грязная". Как часто надо смывать опасные реагенты с авто, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Многие российские автовладельцы летом моют машину несколько раз в неделю, а в холодное время года просто игнорируют дорожную грязь, покрывающую их транспортное средство, отметил он. Это происходит потому, что люди зачастую заботятся лишь о внешнем виде автомобиля и не видят смысла в посещении автомойки, если машина все равно быстро пачкается, считает эксперт.Однако зимой следить за чистотой транспортного средства намного важнее, чем летом, особенно если вы пользуетесь им каждый день, предупредил Хайцеэр.Если водитель позволяет дорожной грязи "застаиваться" на поверхности кузова, впоследствии он может столкнуться с необходимостью оплачивать дорогостоящий ремонт. Ведь реагенты портят не только те части автомобиля, с которыми соприкасаются, их испарения проникают даже в электронные системы машины, отметил автоэксперт."Только представьте, какое количество вредных для машины жидкостей выливается осенью, зимой и весной на дороги. Чтобы смыть эту гадость, надо регулярно мыть машину. Если они застоятся, то вы получите проблемы с электрикой и электроникой в машине. Эти размораживающие жидкости не только сами вредят (поверхностям автомобиля, – ред.) при контакте, но они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит", – объяснил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
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зима (время года), авто, ян хайцеэр
02:08 16.12.2021
 
"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой

Эксперт Хайцеэр призвал мыть автомобиль зимой как можно чаще из-за опасных реагентов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМойка автомобилей
Мойка автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Некоторые россияне пренебрегают мытьем машины зимой, так как "через пять минут она опять будет грязная". Как часто надо смывать опасные реагенты с авто, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Многие российские автовладельцы летом моют машину несколько раз в неделю, а в холодное время года просто игнорируют дорожную грязь, покрывающую их транспортное средство, отметил он. Это происходит потому, что люди зачастую заботятся лишь о внешнем виде автомобиля и не видят смысла в посещении автомойки, если машина все равно быстро пачкается, считает эксперт.
Однако зимой следить за чистотой транспортного средства намного важнее, чем летом, особенно если вы пользуетесь им каждый день, предупредил Хайцеэр.
"Многие пренебрегают мытьем машины зимой, а на самом деле мыть машину надо часто, даже чаще, чем летом. В крупных городах России на дороги льют страшную смесь (противогололедные реагенты, – ред.). Она налипает на машину и уничтожает ее с утроенной силой, по сравнению с летом, когда только вода и пыль попадают на элементы автомобиля. Зимой надо мыть машину регулярно, при ежедневном использовании – хотя бы раз в неделю", – уточнил он.
Если водитель позволяет дорожной грязи "застаиваться" на поверхности кузова, впоследствии он может столкнуться с необходимостью оплачивать дорогостоящий ремонт. Ведь реагенты портят не только те части автомобиля, с которыми соприкасаются, их испарения проникают даже в электронные системы машины, отметил автоэксперт.
"Только представьте, какое количество вредных для машины жидкостей выливается осенью, зимой и весной на дороги. Чтобы смыть эту гадость, надо регулярно мыть машину. Если они застоятся, то вы получите проблемы с электрикой и электроникой в машине. Эти размораживающие жидкости не только сами вредят (поверхностям автомобиля, – ред.) при контакте, но они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит", – объяснил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
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Зима (время года)АвтоЯн Хайцеэр
 
 
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