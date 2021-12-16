https://ria.ru/20211216/mosty-1764141060.html
Финансирование ремонта мостов в Татарстане составит 9 миллиардов рублей
Финансирование ремонта мостов в Татарстане составит 9 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.12.2021
Финансирование ремонта мостов в Татарстане составит 9 миллиардов рублей
Федеральная программа ремонта и реконструкции мостов "Дороги и мосты" стартует в 2022 году в Татарстане, ее финансирование на три года составит 9 миллиардов... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:45
2021-12-16T22:45
2021-12-16T22:46
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
фарит ханифов
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Федеральная программа ремонта и реконструкции мостов "Дороги и мосты" стартует в 2022 году в Татарстане, ее финансирование на три года составит 9 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов."В 2022 году у нас стартует программа "Дороги и мосты". Программа очень большая и капиталоемкая – за три года планируется привлечь на эти цели 9 миллиардов рублей. Это только мосты", - сказал Ханифов журналистам.По информации министра, в рамках программы все аварийные мосты должны быть убраны, действующие – отремонтированы, реконструированы, приведены в нормативное состояние. В 2022 году на эти цели планируется направить 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 3 миллиарда, в 2024 – 4,5 миллиарда рублей.Программа будет реализована в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Всего, по информации минтранса, в 2022 году в пределах выделяемого финансирования 23,4 миллиарда рублей будут продолжены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", а также по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения и мостов, соединению сельских населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием. Значительное внимание будет уделено приведению в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах, устройству подъездов к животноводческим комплексам и к садовым обществам республики.В этом году в рамках нацпроекта было отремонтировано 96,7 километра региональных дорог, 61,6 километра дорог в Казанской агломерации, 48,4 километра дорог – в Набережночелнинской и 11,1 километра – в Нижнекамской агломерациях. Общая сумма финансирования в этом году составила около 12,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211129/stroitelstvo-1761260569.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), фарит ханифов
22:45 16.12.2021 (обновлено: 22:46 16.12.2021)
Финансирование ремонта мостов в Татарстане составит 9 миллиардов рублей
Финансирование ремонта мостов в Татарстане до 2024 года составит девять миллиардов рублей
КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости.
Федеральная программа ремонта и реконструкции мостов "Дороги и мосты" стартует в 2022 году в Татарстане, ее финансирование на три года составит 9 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов
.
"В 2022 году у нас стартует программа "Дороги и мосты". Программа очень большая и капиталоемкая – за три года планируется привлечь на эти цели 9 миллиардов рублей. Это только мосты", - сказал Ханифов журналистам.
По информации министра, в рамках программы все аварийные мосты должны быть убраны, действующие – отремонтированы, реконструированы, приведены в нормативное состояние. В 2022 году на эти цели планируется направить 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 3 миллиарда, в 2024 – 4,5 миллиарда рублей.
Программа будет реализована в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Всего, по информации минтранса, в 2022 году в пределах выделяемого финансирования 23,4 миллиарда рублей будут продолжены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", а также по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения и мостов, соединению сельских населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием. Значительное внимание будет уделено приведению в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населенных пунктах, устройству подъездов к животноводческим комплексам и к садовым обществам республики.
В этом году в рамках нацпроекта было отремонтировано 96,7 километра региональных дорог, 61,6 километра дорог в Казанской агломерации, 48,4 километра дорог – в Набережночелнинской и 11,1 километра – в Нижнекамской агломерациях. Общая сумма финансирования в этом году составила около 12,2 миллиарда рублей.
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