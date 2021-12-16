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Москва победила в двух номинациях туристической премии World Travel Awards
Москва победила в двух номинациях туристической премии World Travel Awards - РИА Новости, 16.12.2021
Москва победила в двух номинациях туристической премии World Travel Awards
Москва завоевала две награды международной туристической премии World Travel Awards-2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:07
2021-12-16T11:07
2021-12-16T11:07
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва завоевала две награды международной туристической премии World Travel Awards-2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте"."Наш любимый город завоевал две награды World Travel Awards-2021! Это самая престижная премия в мире туризма, и мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях", — заявил мэр.Он отметил, что в этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим городом для коротких поездок. Кроме того, столица совместно с Санкт-Петербургом получила приз за продвижение внутреннего туризма с проектом "Два города — миллион впечатлений"."Поздравляю всех причастных с этим успехом! И, конечно, спасибо туристам. Город и наши сердца открыты всем, кто хочет узнать Москву ближе", — отметил мэр. Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях World Travel Awards, в том числе в главной — "Ведущее городское направление мира 2021".
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москва, сергей собянин, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные
Москва победила в двух номинациях туристической премии World Travel Awards
Собянин: Москву признали лучшим направлением для коротких поездок
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва завоевала две награды международной туристической премии World Travel Awards-2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Наш любимый город завоевал две награды World Travel Awards-2021! Это самая престижная премия в мире туризма, и мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях", — заявил мэр.
Он отметил, что в этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим городом для коротких поездок. Кроме того, столица совместно с Санкт-Петербургом получила приз за продвижение внутреннего туризма с проектом "Два города — миллион впечатлений".
"Поздравляю всех причастных с этим успехом! И, конечно, спасибо туристам. Город и наши сердца открыты всем, кто хочет узнать Москву ближе", — отметил мэр.
Санкт-Петербург одержал победу в четырех номинациях World Travel Awards, в том числе в главной — "Ведущее городское направление мира 2021".