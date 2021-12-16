https://ria.ru/20211216/morozy-1764122250.html
В Центральной России похолодает до минус 35
В Центральной России похолодает до минус 35 - РИА Новости, 17.12.2021
В Центральной России похолодает до минус 35
В ближайшие дни в Центральной России могут ударить 35-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-16T19:39
2021-12-16T19:39
2021-12-17T00:58
общество
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гидрометцентр
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В ближайшие дни в Центральной России могут ударить 35-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре.Метеоцентр объявил штормовое предупреждение с 21 по 25 декабря: в эти дни в регионах ожидаются аномальные морозы — на семь-двенадцать градусов ниже нормы."В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 21-26, на севере округа до минус 30-35, днем преобладающая температура минус 15-21", — рассказали синоптики.Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столичного региона о двадцатиградусных морозах в начале следующей недели.
https://ria.ru/20211215/pogoda-1763809301.html
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общество, москва, гидрометцентр, россия
19:39 16.12.2021 (обновлено: 00:58 17.12.2021)
В Центральной России похолодает до минус 35
Гидрометцентр: в Центральной России 21—25 декабря похолодает до -35 градусов