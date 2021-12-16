https://ria.ru/20211216/mongoliya-1764085761.html

Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным

Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным - РИА Новости, 16.12.2021

Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух проведет встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы, Совфеда, руководством Совбеза, рассказал... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:51

2021-12-16T16:51

2021-12-16T17:03

политика

монголия

госдума рф

в мире

владимир путин

михаил мишустин

ухнагийн хурэлсух

россия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух проведет встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы, Совфеда, руководством Совбеза, рассказал российский лидер Владимир Путин."Визит президента Монголии продолжается. У него большая программа – встреча с председателем правительства России, главами обеих палат Федерального собрания, в Совете безопасности России", - сказал Путин после переговоров.Путин добавил, что с учетом этих встреч визит монгольского коллеги будет успешным и результативным."Уверен, что будут достигнуты такие договоренности, которые приведут к дальнейшему развитию российско-монгольского партнерства", - сказал он.

https://ria.ru/20211216/deklaratsiya-1764084156.html

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политика, монголия, госдума рф, в мире, владимир путин, михаил мишустин, ухнагийн хурэлсух, россия