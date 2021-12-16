https://ria.ru/20211216/mongoliya-1764085761.html
Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным
Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным - РИА Новости, 16.12.2021
Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух проведет встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы, Совфеда, руководством Совбеза, рассказал... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:51
2021-12-16T16:51
2021-12-16T17:03
политика
монголия
госдума рф
в мире
владимир путин
михаил мишустин
ухнагийн хурэлсух
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух проведет встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы, Совфеда, руководством Совбеза, рассказал российский лидер Владимир Путин."Визит президента Монголии продолжается. У него большая программа – встреча с председателем правительства России, главами обеих палат Федерального собрания, в Совете безопасности России", - сказал Путин после переговоров.Путин добавил, что с учетом этих встреч визит монгольского коллеги будет успешным и результативным."Уверен, что будут достигнуты такие договоренности, которые приведут к дальнейшему развитию российско-монгольского партнерства", - сказал он.
https://ria.ru/20211216/deklaratsiya-1764084156.html
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политика, монголия, госдума рф, в мире, владимир путин, михаил мишустин, ухнагийн хурэлсух, россия
16:51 16.12.2021 (обновлено: 17:03 16.12.2021)
Президент Монголии проведет встречу с Мишустиным
Президент Монголии Хурэлсух проведет встречу с Мишустиным, спикерами Госдумы и Совфеда