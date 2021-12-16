https://ria.ru/20211216/mongoliya-1764084531.html
Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии
Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии - РИА Новости, 16.12.2021
Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом сообщил, что обсудил с ним сотрудничество в области... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:47
2021-12-16T16:47
2021-12-16T17:19
монголия
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом сообщил, что обсудил с ним сотрудничество в области энергетики, и подчеркнул, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов."Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие", - сказал Путин.В этой связи Путин отметил, что в настоящее время "Роснефть" проходит регистрацию в качестве оператора нового топливо-заправочного комплекса в международном аэропорту Улан-Батора.Он также сообщил, что подробно рассмотрел с Хурэлсухом тематику двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе и подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.
https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764085341.html
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, владимир путин, россия
16:47 16.12.2021 (обновлено: 17:19 16.12.2021)
Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии
Президент Путин с главой Монголии Хурэлсухом обсудил сотрудничество в сфере энергетики