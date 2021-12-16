https://ria.ru/20211216/mongoliya-1764084531.html

Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии

Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии - РИА Новости, 16.12.2021

Путин обсудил сотрудничество в сфере энергетики с президентом Монголии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом сообщил, что обсудил с ним сотрудничество в области... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:47

2021-12-16T16:47

2021-12-16T17:19

монголия

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом сообщил, что обсудил с ним сотрудничество в области энергетики, и подчеркнул, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов."Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие", - сказал Путин.В этой связи Путин отметил, что в настоящее время "Роснефть" проходит регистрацию в качестве оператора нового топливо-заправочного комплекса в международном аэропорту Улан-Батора.Он также сообщил, что подробно рассмотрел с Хурэлсухом тематику двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе и подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.

https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764085341.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, владимир путин, россия