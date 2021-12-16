https://ria.ru/20211216/mks-1763979972.html
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона - РИА Новости, 16.12.2021
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:22
2021-12-16T09:22
2021-12-16T09:22
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754633865_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_ef3cbadb0345a5643734a05f173cb611.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА."Поступила информация, что немного изменился перечень у MZ... он хочет уложить бадминтонные ракетки", - сказал наземный специалист российскому космонавту Александру Мисуркину - командиру туристического корабля "Союз МС-20".Специалист пояснил, что проектировщики сначала были против такой затеи, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля.Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным и японскими космическими туристами Маэдзавой и Ёдзо Хирано прибыл на МКС 8 декабря. Его возвращение ожидается 20 декабря.Маэдзава помимо прочего собирался провести в космосе турнир по бадминтону. Японский миллиардер выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о том, как он передвигается по станции и как сложно ориентироваться в невесомости, как устроен комбинезон для работы на борту станции и какие выбрал для него нашивки, как ходить в туалет и как чистить зубы. Однако о проведении турнира пока не сообщалось.
https://ria.ru/20211208/kosmos-1762791104.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754633865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0f3221853e2dbb8f2ad189755cbe574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
Японский космический турист Маэдзава захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Японский космический турист Юсаку Маэдзава
захотел вернуть с Международной космической станции
бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с Землей
, которые транслирует НАСА
.
"Поступила информация, что немного изменился перечень у MZ... он хочет уложить бадминтонные ракетки", - сказал наземный специалист российскому космонавту Александру Мисуркину - командиру туристического корабля "Союз МС-20".
Специалист пояснил, что проектировщики сначала были против такой затеи, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля.
Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.
Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным и японскими космическими туристами Маэдзавой и Ёдзо Хирано прибыл на МКС 8 декабря. Его возвращение ожидается 20 декабря.
Маэдзава помимо прочего собирался провести в космосе турнир по бадминтону. Японский миллиардер выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о том, как он передвигается по станции и как сложно ориентироваться в невесомости, как устроен комбинезон для работы на борту станции и какие выбрал для него нашивки, как ходить в туалет и как чистить зубы. Однако о проведении турнира пока не сообщалось.