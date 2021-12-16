https://ria.ru/20211216/mks-1763979972.html

Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона

Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона - РИА Новости, 16.12.2021

Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона

Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:22

2021-12-16T09:22

2021-12-16T09:22

наука

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

александр мисуркин

земля

юсаку маэдзава

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА."Поступила информация, что немного изменился перечень у MZ... он хочет уложить бадминтонные ракетки", - сказал наземный специалист российскому космонавту Александру Мисуркину - командиру туристического корабля "Союз МС-20".Специалист пояснил, что проектировщики сначала были против такой затеи, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля.Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным и японскими космическими туристами Маэдзавой и Ёдзо Хирано прибыл на МКС 8 декабря. Его возвращение ожидается 20 декабря.Маэдзава помимо прочего собирался провести в космосе турнир по бадминтону. Японский миллиардер выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о том, как он передвигается по станции и как сложно ориентироваться в невесомости, как устроен комбинезон для работы на борту станции и какие выбрал для него нашивки, как ходить в туалет и как чистить зубы. Однако о проведении турнира пока не сообщалось.

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762791104.html

земля

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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава