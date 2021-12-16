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Наука
https://ria.ru/20211216/mks-1763979972.html
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона - РИА Новости, 16.12.2021
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:22
2021-12-16T09:22
наука
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА."Поступила информация, что немного изменился перечень у MZ... он хочет уложить бадминтонные ракетки", - сказал наземный специалист российскому космонавту Александру Мисуркину - командиру туристического корабля "Союз МС-20".Специалист пояснил, что проектировщики сначала были против такой затеи, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля.Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным и японскими космическими туристами Маэдзавой и Ёдзо Хирано прибыл на МКС 8 декабря. Его возвращение ожидается 20 декабря.Маэдзава помимо прочего собирался провести в космосе турнир по бадминтону. Японский миллиардер выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о том, как он передвигается по станции и как сложно ориентироваться в невесомости, как устроен комбинезон для работы на борту станции и какие выбрал для него нашивки, как ходить в туалет и как чистить зубы. Однако о проведении турнира пока не сообщалось.
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава
09:22 16.12.2021
 
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона

Японский космический турист Маэдзава захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона

© Фото : Space AdventuresЯпонский предприниматель Юсаку Маэдзава
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Space Adventures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА.
"Поступила информация, что немного изменился перечень у MZ... он хочет уложить бадминтонные ракетки", - сказал наземный специалист российскому космонавту Александру Мисуркину - командиру туристического корабля "Союз МС-20".
Специалист пояснил, что проектировщики сначала были против такой затеи, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля.
Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.
Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным и японскими космическими туристами Маэдзавой и Ёдзо Хирано прибыл на МКС 8 декабря. Его возвращение ожидается 20 декабря.
Маэдзава помимо прочего собирался провести в космосе турнир по бадминтону. Японский миллиардер выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о том, как он передвигается по станции и как сложно ориентироваться в невесомости, как устроен комбинезон для работы на борту станции и какие выбрал для него нашивки, как ходить в туалет и как чистить зубы. Однако о проведении турнира пока не сообщалось.
Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японские космические туристы Юсаку Маэзава (слева) и Йозо Хирано (справа) перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконур - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:43Наука
Японские космические туристы прибыли на МКС
 
НаукаНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляЮсаку Маэдзава
 
 
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