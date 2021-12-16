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Религия
https://ria.ru/20211216/mitropolit-1763984924.html
Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами - РИА Новости, 16.12.2021
Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
Митрополит Илийский Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами и сказал, что не пойдет на их похороны, так, в ответном письме одной из прихожанок Герман РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:56
2021-12-16T09:56
религия
украина
греция
пелопоннес (область)
православная церковь украины (пцу)
религия
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 16 дек - РИА Новости. Митрополит Илийский Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами и сказал, что не пойдет на их похороны, так, в ответном письме одной из прихожанок Герман осудил противников вакцинации от коронавируса и медицинских мер.Илийская митрополия находится на северо-западе Пелопоннеса.Герман является одним из самых активных сторонников признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) во главе с Епифанием Думенко.В письме, опубликованном на сайте митрополии и перепечатанном многими СМИ, 89-летний митрополит Герман написал, что церковная история полна разногласий и разделений, а причина их – "эгоизм и непослушание христианского народа, духовенства и мирян, постоянным представителям церкви - епископам, архиепископам, патриархам, поместным и вселенским соборам".Говоря о "сегодняшних реакционерах по вопросу вакцинации от коронавируса, масок и всех других медицинских мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, ЕС и правительством Греции", Герман заявил, что основная причина такой реакции – "эгоизм и непослушание Священному Синоду и епископу с различными хорошо известными отговорками"."Реальность такова, что только в Греции от коронавируса погибли более 18 000 человек, а сколько умерли из-за вакцинации? 2, 3, 5? И пусть они не говорят нам, что СМИ не пишут правду. Потому что реакционеры в вакцинации раскрыли бы ее и не оставили бы ложных отговорок, подобных тем, о которых они сами пишут", - говорится в письме.По словам митрополита, духовенство, выступающее против прививок, не является хорошим и по-настоящему набожным, но лишь притворяется благочестивым."Наконец, я вижу другую категорию диссидентов. Это партийные деятели, которые не прививаются, чтобы мир восстал против правителей", - считает он."Однако я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны", - заявил митрополит Герман.
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html
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украина
греция
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украина, греция, пелопоннес (область), православная церковь украины (пцу), религия, коронавирус covid-19
09:56 16.12.2021
 
Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами

Митрополит Илийский Герман назвал умерших от COVID-19 самоубийцами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АФИНЫ, 16 дек - РИА Новости. Митрополит Илийский Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами и сказал, что не пойдет на их похороны, так, в ответном письме одной из прихожанок Герман осудил противников вакцинации от коронавируса и медицинских мер.
Илийская митрополия находится на северо-западе Пелопоннеса.
Герман является одним из самых активных сторонников признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) во главе с Епифанием Думенко.
В письме, опубликованном на сайте митрополии и перепечатанном многими СМИ, 89-летний митрополит Герман написал, что церковная история полна разногласий и разделений, а причина их – "эгоизм и непослушание христианского народа, духовенства и мирян, постоянным представителям церкви - епископам, архиепископам, патриархам, поместным и вселенским соборам".
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Говоря о "сегодняшних реакционерах по вопросу вакцинации от коронавируса, масок и всех других медицинских мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, ЕС и правительством Греции", Герман заявил, что основная причина такой реакции – "эгоизм и непослушание Священному Синоду и епископу с различными хорошо известными отговорками".
"Реальность такова, что только в Греции от коронавируса погибли более 18 000 человек, а сколько умерли из-за вакцинации? 2, 3, 5? И пусть они не говорят нам, что СМИ не пишут правду. Потому что реакционеры в вакцинации раскрыли бы ее и не оставили бы ложных отговорок, подобных тем, о которых они сами пишут", - говорится в письме.
По словам митрополита, духовенство, выступающее против прививок, не является хорошим и по-настоящему набожным, но лишь притворяется благочестивым.
"Наконец, я вижу другую категорию диссидентов. Это партийные деятели, которые не прививаются, чтобы мир восстал против правителей", - считает он.
"Однако я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны", - заявил митрополит Герман.
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