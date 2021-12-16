https://ria.ru/20211216/mitropolit-1763984924.html

Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами

Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами - РИА Новости, 16.12.2021

Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами

Митрополит Илийский Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами и сказал, что не пойдет на их похороны, так, в ответном письме одной из прихожанок Герман РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:56

2021-12-16T09:56

2021-12-16T09:56

религия

украина

греция

пелопоннес (область)

православная церковь украины (пцу)

религия

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 16 дек - РИА Новости. Митрополит Илийский Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами и сказал, что не пойдет на их похороны, так, в ответном письме одной из прихожанок Герман осудил противников вакцинации от коронавируса и медицинских мер.Илийская митрополия находится на северо-западе Пелопоннеса.Герман является одним из самых активных сторонников признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) во главе с Епифанием Думенко.В письме, опубликованном на сайте митрополии и перепечатанном многими СМИ, 89-летний митрополит Герман написал, что церковная история полна разногласий и разделений, а причина их – "эгоизм и непослушание христианского народа, духовенства и мирян, постоянным представителям церкви - епископам, архиепископам, патриархам, поместным и вселенским соборам".Говоря о "сегодняшних реакционерах по вопросу вакцинации от коронавируса, масок и всех других медицинских мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, ЕС и правительством Греции", Герман заявил, что основная причина такой реакции – "эгоизм и непослушание Священному Синоду и епископу с различными хорошо известными отговорками"."Реальность такова, что только в Греции от коронавируса погибли более 18 000 человек, а сколько умерли из-за вакцинации? 2, 3, 5? И пусть они не говорят нам, что СМИ не пишут правду. Потому что реакционеры в вакцинации раскрыли бы ее и не оставили бы ложных отговорок, подобных тем, о которых они сами пишут", - говорится в письме.По словам митрополита, духовенство, выступающее против прививок, не является хорошим и по-настоящему набожным, но лишь притворяется благочестивым."Наконец, я вижу другую категорию диссидентов. Это партийные деятели, которые не прививаются, чтобы мир восстал против правителей", - считает он."Однако я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны", - заявил митрополит Герман.

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

https://ria.ru/20211215/khramy-1763953688.html

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украина, греция, пелопоннес (область), православная церковь украины (пцу), религия, коронавирус covid-19