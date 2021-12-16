https://ria.ru/20211216/mishustin-1764100260.html
Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин
Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.12.2021
Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин
Новые вызовы в современном мире становятся глобальными и противостоять им возможно, только объединив усилия всех стран, убежден премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:51
2021-12-16T17:51
2021-12-16T18:08
в мире
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764098562_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_5d85f5e7f6e1d9e4f87744dd2ef53474.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новые вызовы в современном мире становятся глобальными и противостоять им возможно, только объединив усилия всех стран, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Научно-технологический прогресс – это единственная возможность ответить на новые вызовы. Мы видим, что они становятся глобальными, и противостоять им можно только объединением усилий всех стран", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники.Он напомнил, что наука не имеет границ и национальностей и определяет будущее всего человечества. По его словам, одним из таких вызовов является пандемия коронавируса."Достижения России по созданию в невероятно короткие сроки самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса – это хороший пример работы наших ученых на благо всего мира", – заявил глава кабмина.
https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764098562_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_d9872d1076acdddd31dddcfb0cf0cd71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил мишустин, россия
17:51 16.12.2021 (обновлено: 18:08 16.12.2021)
Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: новым глобальным вызовам можно противостоять только сообща