https://ria.ru/20211216/mishustin-1764100260.html

Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин

Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.12.2021

Новые вызовы становятся глобальными, заявил Мишустин

Новые вызовы в современном мире становятся глобальными и противостоять им возможно, только объединив усилия всех стран, убежден премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:51

2021-12-16T17:51

2021-12-16T18:08

в мире

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новые вызовы в современном мире становятся глобальными и противостоять им возможно, только объединив усилия всех стран, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Научно-технологический прогресс – это единственная возможность ответить на новые вызовы. Мы видим, что они становятся глобальными, и противостоять им можно только объединением усилий всех стран", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники.Он напомнил, что наука не имеет границ и национальностей и определяет будущее всего человечества. По его словам, одним из таких вызовов является пандемия коронавируса."Достижения России по созданию в невероятно короткие сроки самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса – это хороший пример работы наших ученых на благо всего мира", – заявил глава кабмина.

https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html

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в мире, михаил мишустин, россия