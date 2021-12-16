https://ria.ru/20211216/mediatek-1764027532.html

Новый процессор MediaTek оказался мощнее конкурентов

Новый процессор MediaTek оказался мощнее конкурентов - РИА Новости, 16.12.2021

Новый процессор MediaTek оказался мощнее конкурентов

Новый процессор для мобильных устройств MediaTek Dimensity 9000 опередил по производительности ключевых конкурентов. Об этом сообщает портал GSMArena. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:48

2021-12-16T12:48

2021-12-16T12:48

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый процессор для мобильных устройств MediaTek Dimensity 9000 опередил по производительности ключевых конкурентов. Об этом сообщает портал GSMArena.Чип "засветился" в популярном синтетическом тесте AI Benchmark, который определяет производительность гаджетов в алгоритмах искусственного интеллекта. Dimensity 9000 удалось набрать примерно 700 баллов. Это значительно больше, чем у Google Tensor (257 баллов), Exynos 2100 (183 балла) и Snapdragon 888 (165 баллов). В базе теста еще нет новейших Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, но даже эти чипы вряд ли смогут превзойти результат платформы MediaTek.Будущий Dimensity 9000 выполнен по 4-нанометровому техпроцессу и включает в себя четыре ядра, наиболее мощное из которых Cortex X2 работает на частоте 3,05 ГГц. Ожидается, что платформа окажется холоднее, чем ближайшие конкуренты.Новый процессор станет довольно дорогим решением и будет применяться на флагманских смартфонах. О желании выпустит устройства с Dimensity 9000 заявили Oppo, vivo, Xiaomi и Honor — новые трубки появятся уже в первом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20211209/elbrus-1762929429.html

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технологии, google