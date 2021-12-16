https://ria.ru/20211216/matritsa-1764001133.html

Бегом за кроликом! Вышла новая "Матрица"

Бегом за кроликом! Вышла новая "Матрица" - РИА Новости, 16.12.2021

Бегом за кроликом! Вышла новая "Матрица"

На экранах — "Матрица: Воскрешение", продолжение знаменитой трилогии, необходимое не столько ее создателям, сколько многочисленным фанатам. О том, как... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:02

2021-12-16T12:02

2021-12-16T12:23

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Павел Сурков. На экранах — "Матрица: Воскрешение", продолжение знаменитой трилогии, необходимое не столько ее создателям, сколько многочисленным фанатам. О том, как изменились за 20 лет персонажи и режиссер, почему теперь все же важнее любовь, и о самой большой неожиданности в фильме — в материале РИА Новости.Когда в конце фильма "Матрица: Революция" Пифия пророчила, что мы увидим Нео как минимум еще один раз, семейство Вачовски оставляло и себе, и зрителям небольшую лазейку. Да, можно сделать четвертый фильм, если третья часть не провалится в прокате. Но фанаты приняли окончание трилогии в штыки: финал оказался значительно упрощен. От культурных аллюзий, которыми была полна первая "Матрица", не осталось и следа, так что надеяться на продолжение не было смысла.Однако теперь есть четвертая часть, и история Нео, вроде бы безвозвратно принесенного в жертву во имя победы человеческого разума и живой души над миром машин, продолжается. Первой "Матрице" перевалило за 20 лет, но Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в отличной физической форме и способны на новые головокружительные трюки. А вот создатели трилогии прошли через определенное перерождение. Братья Вачовски совершили самый громкий каминг-аут в истории мирового кинематографа и превратились в сестер. Впрочем, над "Воскрешением" работала одна Лана, Лилли покинула творческий тандем.Четвертая "Матрица" — чистейший, идеально выстроенный фан-сервис. Буквально каждый эпизод — да что там, кадр — наполнен отсылками к предыдущим фильмам, многочисленными пасхалками и приправлен обильной порцией вполне здорового юмора. И это, пожалуй, главная неожиданность: сложно представить, чтобы мир "Матрицы", полный опасностей, трагедий и апокалиптических предзнаменований, был смешным. Тем не менее это так.Новая "Матрица" держится между двумя вполне актуальными для сегодняшнего западного мира постулатами. Первый — главным развлечением и ключевой метафорой всего происходящего остается игра. Именно она становится для многих реальностью и той самой матрицей, застрять в которой — не столько проклятие, сколько удовольствие. Ну и второй — этим игровым миром давно уже управляют не программисты, а психоаналитики.Да, фанатское торжество будет невероятным: все, что мы любили в первой "Матрице", возвращается на экран помноженным на четыре: картинка ярче, спецэффекты в разы круче и сложнее, Киану Ривз все с той же собачьей преданностью смотрит на Кэрри-Энн Мосс (ой, простите, Нео взирает на Тринити). Ну и в какой-то момент нам снова предстоит выбрать между красной и синей таблеткой. Актеров из оригинальной трилогии зал встречает радостным улюлюканьем. А объяснение того, почему вдруг Морфеус выглядит не как Лоуренс Фишберн, и агент Смит — не совсем как Хьюго Уивинг, тоже вполне здравое (хотя приготовьтесь к некоторым неожиданностям).Еще стоит запастись терпением: иногда сюжет несколько пробуксовывает, прежде всего ради красивых и длинных кадров. Но зато потом вы обязательно будете вознаграждены очередным сражением, погоней или полетом. Вот, кстати, именно способность летать, то есть совершенная свобода перемещения, и остается для Вачовски едва ли не главной метафорой выхода за грань собственных возможностей. И вокруг этого Лана тоже довольно лихо закручивает сюжет.Наконец, новая "Матрица" — это весьма чувственное кино. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в многочисленных интервью твердили, что фильм целиком посвящен любви — но это скорее уловка для зрителей. Куда больше в "Воскрешении" не любви, а ее рефлексии: герои не просто испытывают чувства друг к другу, но пытаются понять суть отношений и разобраться в их природе. Так что если первая "Матрица" была идеальным материалом для размышления подростков, рухнувших в пучину простейшего программирования, то четвертая — это многоуровневый диванный психоанализ того, "а любит он/она меня или нет" и как можно истолковать случайно брошенный взгляд (слава Архитектору, что тема абьюза оказалась нераскрытой).Конец этого года просто переполнен блокбастерами. Но даже на фоне совершенно блестящего и лихо закрученного нового "Человека-паука" у "Матрицы" есть все шансы не потерять кассу. Это лента для фанатов и только для них. Новый зритель, не видевший ни одного из трех предыдущих фильмов, скорее всего, поймет лишь четверть происходящего на экране.Но поскольку первую картину, кажется, смотрели все, а многие образы из нее так и вовсе разошлись на общеупотребительные мемы, то "Матрица: Воскрешение" — подарок каждому. Ну и что из того, что ты снова не герой, а обычный программист Томас Андерсон, в чьей голове — сплошная каша из фобий и галлюцинаций? Сходи к психоаналитику, в очередной раз приглядись к окружающим символам и при первой же возможности беги за белым кроликом. А дальше все так завертится, что подумать о согласованности сюжетных поворотов и логичности событий будет некогда.Перед нами не кино, а совершенный убийца двух с половиной часов свободного времени и, конечно же, суперпродукт рынка. Хитроумная Лана Вачовски в очередной раз оставляет в финале полупризрачный крючок, дающий возможность выпустить "Матрицу-5" или даже шесть. При условии, конечно, соответствующих кассовых сборов, которые, без сомнения, получатся внушительными. В конце концов, мы все досконально помним тот самый первый фильм, так что и от высокотехнологичной пародии на него будем в восторге. Или хотя бы просто купим билет в кино, чего уже вполне достаточно для успеха.

https://ria.ru/20191014/1559691965.html

https://ria.ru/20211213/matritsa-1762999753.html

https://ria.ru/20211215/kino-1763703755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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лана вачовски, хьюго уивинг, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть