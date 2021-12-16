12:02 16.12.2021 (обновлено: 12:23 16.12.2021)
Бегом за кроликом! Вышла новая "Матрица"
© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Павел Сурков. На экранах — "Матрица: Воскрешение", продолжение знаменитой трилогии, необходимое не столько ее создателям, сколько многочисленным фанатам. О том, как изменились за 20 лет персонажи и режиссер, почему теперь все же важнее любовь, и о самой большой неожиданности в фильме — в материале РИА Новости.
Когда в конце фильма "Матрица: Революция" Пифия пророчила, что мы увидим Нео как минимум еще один раз, семейство Вачовски оставляло и себе, и зрителям небольшую лазейку. Да, можно сделать четвертый фильм, если третья часть не провалится в прокате.
Но фанаты приняли окончание трилогии в штыки: финал оказался значительно упрощен. От культурных аллюзий, которыми была полна первая "Матрица", не осталось и следа, так что надеяться на продолжение не было смысла.
Однако теперь есть четвертая часть, и история Нео, вроде бы безвозвратно принесенного в жертву во имя победы человеческого разума и живой души над миром машин, продолжается.
14 октября 2019, 10:50Культура"Матрица" 20 лет спустя снова выходит в прокат. А мы все еще в ней живем?
Первой "Матрице" перевалило за 20 лет, но Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в отличной физической форме и способны на новые головокружительные трюки. А вот создатели трилогии прошли через определенное перерождение. Братья Вачовски совершили самый громкий каминг-аут в истории мирового кинематографа и превратились в сестер. Впрочем, над "Воскрешением" работала одна Лана, Лилли покинула творческий тандем.
Четвертая "Матрица" — чистейший, идеально выстроенный фан-сервис. Буквально каждый эпизод — да что там, кадр — наполнен отсылками к предыдущим фильмам, многочисленными пасхалками и приправлен обильной порцией вполне здорового юмора. И это, пожалуй, главная неожиданность: сложно представить, чтобы мир "Матрицы", полный опасностей, трагедий и апокалиптических предзнаменований, был смешным. Тем не менее это так.
Новая "Матрица" держится между двумя вполне актуальными для сегодняшнего западного мира постулатами. Первый — главным развлечением и ключевой метафорой всего происходящего остается игра. Именно она становится для многих реальностью и той самой матрицей, застрять в которой — не столько проклятие, сколько удовольствие. Ну и второй — этим игровым миром давно уже управляют не программисты, а психоаналитики.
Да, фанатское торжество будет невероятным: все, что мы любили в первой "Матрице", возвращается на экран помноженным на четыре: картинка ярче, спецэффекты в разы круче и сложнее, Киану Ривз все с той же собачьей преданностью смотрит на Кэрри-Энн Мосс (ой, простите, Нео взирает на Тринити). Ну и в какой-то момент нам снова предстоит выбрать между красной и синей таблеткой.
© Warner Bros.
Джессика Хенвик в фильме "Матрица: Воскрешение"
1 из 4
Джессика Хенвик в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
© Warner Bros.
Джонатан Грофф в фильме "Матрица: Воскрешение"
2 из 4
Джонатан Грофф в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
© Warner Bros.
Яхья Абдул-Матин II в фильме "Матрица: Воскрешение"
3 из 4
Яхья Абдул-Матин II в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
© Warner Bros.
Приянка Чопра в фильме "Матрица: Воскрешение"
4 из 4
Приянка Чопра в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
1 из 4
Джессика Хенвик в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
2 из 4
Джонатан Грофф в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
3 из 4
Яхья Абдул-Матин II в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
4 из 4
Приянка Чопра в фильме "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
Актеров из оригинальной трилогии зал встречает радостным улюлюканьем. А объяснение того, почему вдруг Морфеус выглядит не как Лоуренс Фишберн, и агент Смит — не совсем как Хьюго Уивинг, тоже вполне здравое (хотя приготовьтесь к некоторым неожиданностям).
Еще стоит запастись терпением: иногда сюжет несколько пробуксовывает, прежде всего ради красивых и длинных кадров. Но зато потом вы обязательно будете вознаграждены очередным сражением, погоней или полетом. Вот, кстати, именно способность летать, то есть совершенная свобода перемещения, и остается для Вачовски едва ли не главной метафорой выхода за грань собственных возможностей. И вокруг этого Лана тоже довольно лихо закручивает сюжет.
Наконец, новая "Матрица" — это весьма чувственное кино. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в многочисленных интервью твердили, что фильм целиком посвящен любви — но это скорее уловка для зрителей. Куда больше в "Воскрешении" не любви, а ее рефлексии: герои не просто испытывают чувства друг к другу, но пытаются понять суть отношений и разобраться в их природе.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Так что если первая "Матрица" была идеальным материалом для размышления подростков, рухнувших в пучину простейшего программирования, то четвертая — это многоуровневый диванный психоанализ того, "а любит он/она меня или нет" и как можно истолковать случайно брошенный взгляд (слава Архитектору, что тема абьюза оказалась нераскрытой).
Конец этого года просто переполнен блокбастерами. Но даже на фоне совершенно блестящего и лихо закрученного нового "Человека-паука" у "Матрицы" есть все шансы не потерять кассу. Это лента для фанатов и только для них. Новый зритель, не видевший ни одного из трех предыдущих фильмов, скорее всего, поймет лишь четверть происходящего на экране.
Но поскольку первую картину, кажется, смотрели все, а многие образы из нее так и вовсе разошлись на общеупотребительные мемы, то "Матрица: Воскрешение" — подарок каждому.
Ну и что из того, что ты снова не герой, а обычный программист Томас Андерсон, в чьей голове — сплошная каша из фобий и галлюцинаций? Сходи к психоаналитику, в очередной раз приглядись к окружающим символам и при первой же возможности беги за белым кроликом. А дальше все так завертится, что подумать о согласованности сюжетных поворотов и логичности событий будет некогда.
© Фото : Warner Bros.Лана Вачовски на съемках "Матрица: Воскрешение"
© Фото : Warner Bros.
Лана Вачовски на съемках "Матрица: Воскрешение"
Перед нами не кино, а совершенный убийца двух с половиной часов свободного времени и, конечно же, суперпродукт рынка. Хитроумная Лана Вачовски в очередной раз оставляет в финале полупризрачный крючок, дающий возможность выпустить "Матрицу-5" или даже шесть. При условии, конечно, соответствующих кассовых сборов, которые, без сомнения, получатся внушительными. В конце концов, мы все досконально помним тот самый первый фильм, так что и от высокотехнологичной пародии на него будем в восторге. Или хотя бы просто купим билет в кино, чего уже вполне достаточно для успеха.