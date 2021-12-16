Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/marlou-1764034713.html
Slava Marlow сделал пересадку волос
Slava Marlow сделал пересадку волос - РИА Новости, 16.12.2021
Slava Marlow сделал пересадку волос
Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:57
2021-12-16T18:57
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734428566_0:64:1161:717_1920x0_80_0_0_4c1435aded641616f3648d19a21aec30.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях.Подписчики не сразу поняли, что за процедуру показывает артист: на кадрах видно, как над головой певца орудуют врачи с инструментами в руках.Slava признавался, что его облысение связано с генетикой. Он пытался бороться с залысинами с помощью аксессуаров и головных уборов, а потом побрился налысо.Певец добавил, что решился на процедуру спустя полтора года раздумий.Ранее артист презентовал ремикс на трек Николая Баскова и Таисии Повалий "Ты далеко".
https://ria.ru/20211206/shura-1762384160.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734428566_0:0:1161:870_1920x0_80_0_0_17213e25d339cdd3d2e990042b17c099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
18:57 16.12.2021
 
Slava Marlow сделал пересадку волос

Slava Marlow поделился кадрами процедуры по пересадке волос

CC BY 3.0 / Forbes / Slava Marlow. Кадр из видео
Slava Marlow. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY 3.0 / Forbes /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях.

"Делаю с собой что хочу. Слышишь, увидимся через год", – написал певец.

Подписчики не сразу поняли, что за процедуру показывает артист: на кадрах видно, как над головой певца орудуют врачи с инструментами в руках.

"Слава сделал пересадку волос, так как лысеть начал", – объяснили в комментариях.

Slava признавался, что его облысение связано с генетикой. Он пытался бороться с залысинами с помощью аксессуаров и головных уборов, а потом побрился налысо.

"Эти залысины – это генетика. Это нормально. Какое-то время я загонялся из-за этого жестко. Что делать? Хочу быть красивым еще хоть какое-то время, но не сейчас. А потом такой – да, побреюсь налысо!" – отметил артист в одном из интервью.

Певец добавил, что решился на процедуру спустя полтора года раздумий.
Ранее артист презентовал ремикс на трек Николая Баскова и Таисии Повалий "Ты далеко".
Премьера фильма На острие - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 15:15Шоубиз
"Рыльце в пушку": Шура признался в зависимости
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
Лента новостейМолния
Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса