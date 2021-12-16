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Slava Marlow сделал пересадку волос
Slava Marlow сделал пересадку волос - РИА Новости, 16.12.2021
Slava Marlow сделал пересадку волос
Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:57
2021-12-16T18:57
2021-12-16T18:57
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях.Подписчики не сразу поняли, что за процедуру показывает артист: на кадрах видно, как над головой певца орудуют врачи с инструментами в руках.Slava признавался, что его облысение связано с генетикой. Он пытался бороться с залысинами с помощью аксессуаров и головных уборов, а потом побрился налысо.Певец добавил, что решился на процедуру спустя полтора года раздумий.Ранее артист презентовал ремикс на трек Николая Баскова и Таисии Повалий "Ты далеко".
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знаменитости, шоу-бизнес
Slava Marlow сделал пересадку волос
Slava Marlow поделился кадрами процедуры по пересадке волос
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился
в социальных сетях.
"Делаю с собой что хочу. Слышишь, увидимся через год", – написал певец.
Подписчики не сразу поняли, что за процедуру показывает артист: на кадрах видно, как над головой певца орудуют врачи с инструментами в руках.
"Слава сделал пересадку волос, так как лысеть начал", – объяснили в комментариях.
Slava признавался, что его облысение связано с генетикой. Он пытался бороться с залысинами с помощью аксессуаров и головных уборов, а потом побрился налысо.
"Эти залысины – это генетика. Это нормально. Какое-то время я загонялся из-за этого жестко. Что делать? Хочу быть красивым еще хоть какое-то время, но не сейчас. А потом такой – да, побреюсь налысо!" – отметил артист в одном из интервью.
Певец добавил, что решился на процедуру спустя полтора года раздумий.
Ранее артист презентовал
ремикс на трек Николая Баскова и Таисии Повалий "Ты далеко".