https://ria.ru/20211216/marlou-1764034713.html

Slava Marlow сделал пересадку волос

Slava Marlow сделал пересадку волос - РИА Новости, 16.12.2021

Slava Marlow сделал пересадку волос

Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:57

2021-12-16T18:57

2021-12-16T18:57

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) сделал пересадку волос. Кадрами медицинских манипуляций он поделился в социальных сетях.Подписчики не сразу поняли, что за процедуру показывает артист: на кадрах видно, как над головой певца орудуют врачи с инструментами в руках.Slava признавался, что его облысение связано с генетикой. Он пытался бороться с залысинами с помощью аксессуаров и головных уборов, а потом побрился налысо.Певец добавил, что решился на процедуру спустя полтора года раздумий.Ранее артист презентовал ремикс на трек Николая Баскова и Таисии Повалий "Ты далеко".

https://ria.ru/20211206/shura-1762384160.html

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