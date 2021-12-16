15:27 16.12.2021 (обновлено: 15:43 16.12.2021)
Опрос: более 72 процентов белорусов доверяют Лукашенко
EcooM: более 72 процентов жителей Белоруссии доверяют президенту страны Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Данные социологического исследования в Белоруссии показали, что более 72% белорусов доверяют президенту страны Александру Лукашенко, сообщил руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.
По данным главы центра, проводившего это социологическое исследование, президенту в целом доверяют 72,3% граждан. Этот показатель является суммой результатов "доверяю"(45,9%) и "скорее доверяю" (26,4%).
Как сообщает Sputnik Беларусь, выступившее заказчиком опроса, в рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование, в котором приняли участие 10 217 респондентов. Исследованием были охвачены Минск и все области Белоруссии, почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.
Агентство приводит данные, что 6,8% респондентов заявили, что "скорее не доверяют" главе государства, еще 7,5% - "не доверяют".
Опрос также показал, что в ожидаемом в феврале референдуме по внесению правок в конституцию планируют принять участие 36,6% опрошенных. Еще 26,8% респондентов ответили, что, скорее всего, примут участие, "нет" и "скорее нет" ответили в общей сложности 23,9%.
Согласно сообщению, респондентам также предлагалось ответить на вопрос: "Каким вы хотели бы видеть Союзное государство Беларуси и России"? По данным исследования, равноправное нахождение Белоруссии и России в структуре Союзного государства поддерживают 40,8%. "Мнение о том, что объединение не нужно - нужны просто хорошие многовекторные отношения с другими государствами, разделяют 24,2% респондентов. Идею единого экономического пространства без политического объединения независимо от возраста поддерживают 9,8%, идею объединения двух государств в одно - 6,4 %, а наделения Союзного государства наднациональными органами - 4,8%", - говорится в сообщении