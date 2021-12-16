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ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 16.12.2021
ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:57
2021-12-16T11:57
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении тяжелого вооружения и техники в населенных пунктах Донбасса."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ… С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Катериновка (под контролем Киева – ред.) боевики 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) установили предупредительные знаки о минной опасности на границах населенного пункта", - заявил офицер пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211216/lnr-1764009167.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
11:57 16.12.2021
 
ЛНР обвинила украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ

Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в создании препятствий работе ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении тяжелого вооружения и техники в населенных пунктах Донбасса.
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В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах
"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ… С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Катериновка (под контролем Киева – ред.) боевики 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) установили предупредительные знаки о минной опасности на границах населенного пункта", - заявил офицер пресс-службы.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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