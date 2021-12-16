"Технополис Москва" стал лидером национального инвестиционного рейтинга ОЭЗ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" заняла первое место в V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ) по итогам 2020 года и включает результаты работы 27 особых экономических зон.
"Анализируя деятельность ОЭЗ Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов. Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30% до 8,9 миллиарда рублей", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Особенностью рейтинга этого года стало увеличение количества участников. Кроме того, эксперты начали учитывать наличие стратегии устойчивого развития и экологическую составляющую. В числе определяющих критериев также медиа-активность особых экономических зон в 2020 году.
В прошлом году продолжилась локализация высокотехнологичных компаний на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
"Статус резидента ОЭЗ получили 22 новых предприятия с общим объемом заявленных инвестиций на сумму 17,6 миллиарда рублей. Они усилили компетенции практически всех отраслевых кластеров московской ОЭЗ за счет специализации в таких областях, как выпуск лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стерилизационного и холодильного оборудования, режущих инструментов, коммутаторов, разработки энергоэффективных решений", - пояснил Прохоров.
По данным ДИПП, ОЭЗ Москвы в 2020 году развивала инфраструктуру площадок, реализовывала проекты по улучшению cервиса. Для локализации предприятий, для которых характерен формат компактного размещения мощностей, на площадке "Алабушево" реализован проект инновационно-лабораторных промышленных корпусов. В активную фазу вошло строительство объектов индустриального парка Руднево, который в перспективе войдет в экосистему столичной ОЭЗ. Кроме того в 2020 году управляющая компания запустила платформу по подбору вакансий и стажировок на предприятиях особой экономической зоны.
Во время пандемии COVID-19 резиденты ОЭЗ получили скидку в размере 50% на аренду помещений с апреля по июнь 2020 года. Также всем организациям, чья сфера деятельности была включена в перечень наиболее пострадавших отраслей, была предоставлена отсрочка арендных платежей. Все эти и многие другие меры повлияли на привлекательность площадки и позволили ОЭЗ столицы заслужить высокую оценку жюри рейтинга, отмечается в сообщении.