https://ria.ru/20211216/lider-1764032911.html

"Технополис Москва" стал лидером национального инвестиционного рейтинга ОЭЗ

"Технополис Москва" стал лидером национального инвестиционного рейтинга ОЭЗ - РИА Новости, 16.12.2021

"Технополис Москва" стал лидером национального инвестиционного рейтинга ОЭЗ

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" заняла первое место в V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, сообщает... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:09

2021-12-16T13:09

2021-12-16T13:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" заняла первое место в V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ) по итогам 2020 года и включает результаты работы 27 особых экономических зон.Особенностью рейтинга этого года стало увеличение количества участников. Кроме того, эксперты начали учитывать наличие стратегии устойчивого развития и экологическую составляющую. В числе определяющих критериев также медиа-активность особых экономических зон в 2020 году.В прошлом году продолжилась локализация высокотехнологичных компаний на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным ДИПП, ОЭЗ Москвы в 2020 году развивала инфраструктуру площадок, реализовывала проекты по улучшению cервиса. Для локализации предприятий, для которых характерен формат компактного размещения мощностей, на площадке "Алабушево" реализован проект инновационно-лабораторных промышленных корпусов. В активную фазу вошло строительство объектов индустриального парка Руднево, который в перспективе войдет в экосистему столичной ОЭЗ. Кроме того в 2020 году управляющая компания запустила платформу по подбору вакансий и стажировок на предприятиях особой экономической зоны.Во время пандемии COVID-19 резиденты ОЭЗ получили скидку в размере 50% на аренду помещений с апреля по июнь 2020 года. Также всем организациям, чья сфера деятельности была включена в перечень наиболее пострадавших отраслей, была предоставлена отсрочка арендных платежей. Все эти и многие другие меры повлияли на привлекательность площадки и позволили ОЭЗ столицы заслужить высокую оценку жюри рейтинга, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211129/investitsii-1761216851.html

https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

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экономика, москва, александр прохоров, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), россия