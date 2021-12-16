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Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики - РИА Новости, 16.12.2021
Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Восточного партнерства заявил, что его страна может стать лидером в развитии водородной энергетики. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T02:16
2021-12-16T02:16
2021-12-16T05:18
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Восточного партнерства заявил, что его страна может стать лидером в развитии водородной энергетики."Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе… Владимир Зеленский рассказал, что на следующий год в Украине начнется большая термомодернизация. Также наша страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности", - сообщила пресс-служба офиса президента Украины.Во время выступления в Брюсселе Зеленский заявил о важности привлечения ЕС к модернизации инфраструктуры на украинских границах.
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в мире, украина, владимир зеленский
02:16 16.12.2021 (обновлено: 05:18 16.12.2021)
Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
Президент Зеленский заявил о готовности Украины стать лидером в водородной энергетике