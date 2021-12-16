https://ria.ru/20211216/letalnost-1764009712.html

В России за сутки умерли 1133 больных COVID-19

В России за сутки умерли 1133 больных COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

В России за сутки умерли 1133 больных COVID-19

За сутки в России подтверждены 1 133 смерти с COVID-19, за все время скончались 294 024 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:47

2021-12-16T11:47

2021-12-16T11:47

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 133 смерти с COVID-19, за все время скончались 294 024 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 133 смерти... За весь период по России умерло 294 024 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 85 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 57.

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1764008293.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19