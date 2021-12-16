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В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера
В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера - РИА Новости, 16.12.2021
В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на мужчину, ранившего ножом в шею курьера на Самаркандском бульваре, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:39
2021-12-16T13:39
происшествия
москва
россия
курьер
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на мужчину, ранившего ножом в шею курьера на Самаркандском бульваре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что прохожий в Москве попал в больницу с ножевым ранением шеи после нападения на юго-востоке Москвы. Позднее выяснилось, что это курьер одной из служб доставки. Сообщалось также, что нападавший был пьян."Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие считает, что у нападавшего имелся умысел на убийство курьера", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия, курьер
13:39 16.12.2021
 
В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера

Дело о покушении на убийство возбудили после нападения на курьера на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на мужчину, ранившего ножом в шею курьера на Самаркандском бульваре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что прохожий в Москве попал в больницу с ножевым ранением шеи после нападения на юго-востоке Москвы. Позднее выяснилось, что это курьер одной из служб доставки. Сообщалось также, что нападавший был пьян.
"Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие считает, что у нападавшего имелся умысел на убийство курьера", - сказал собеседник агентства.
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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В московской больнице рассказали о состоянии раненного ножом курьера
 
ПроисшествияМоскваРоссиякурьер
 
 
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