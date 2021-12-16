https://ria.ru/20211216/kurer-1764040994.html

В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера

В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера - РИА Новости, 16.12.2021

В Москве возбудили дело о покушении на убийство после нападения на курьера

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на мужчину, ранившего ножом в шею курьера на Самаркандском бульваре, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:39

2021-12-16T13:39

2021-12-16T13:39

происшествия

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курьер

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на мужчину, ранившего ножом в шею курьера на Самаркандском бульваре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что прохожий в Москве попал в больницу с ножевым ранением шеи после нападения на юго-востоке Москвы. Позднее выяснилось, что это курьер одной из служб доставки. Сообщалось также, что нападавший был пьян."Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие считает, что у нападавшего имелся умысел на убийство курьера", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211215/kurer-1763817825.html

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происшествия, москва, россия, курьер